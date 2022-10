Abbiegendes Auto übersehen: 16-Jähriger leicht verletzt

Von: Florian Prommer

Die Polizei musste die Wolfratshauser Straße kurzzeitig sperren. (Symbolbild) © Friso Gentsch

Ein 16-Jähriger ist bei einem Unfall in Schäftlarn leicht verletzt worden. Er hatte auf seinem Leichtkraftrad übersehen, dass ein Auto vor ihm abbog.

Schäftlarn - Leicht verletzt ist ein 16-Jähriger am Freitag, 14. Oktober, nach einem Unfall in Schäftlarn ins Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Miesbach gegen 7.45 Uhr mit seinem Alfa Romeo von der Wolfratshauser Straße auf Höhe der Hausnummer 69 nach links auf ein Grundstück abbiegen. Hierzu bremste er ab und blinkte. Hinter dem 60-Jährigen fuhr ein weiteres Auto, das ebenfalls abbremste.

Der von hinten heranfahrende 16-jährige Münchner auf seinem Leichtkraftrad nahm laut Polizei zwei vermeintlich wartende Pkws wahr und begann, links an den Fahrzeugen vorbeizufahren und diese zu überholen. Als der 60-Jährige mit seinem Alfa Romeo nach links abbog, erfasste er den 16-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß wurde Jugendliche leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Während der Unfallaufnahme war die Wolfratshauser Straße kurzzeitig in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Hierdurch kam es lediglich zu geringen Beeinträchtigungen des Fahrverkehrs. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

