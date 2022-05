Alter Pfarrhof wird zum neuen Zuhause für Flüchtlinge

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Vieles wurde im alten Pfarrhof an der Starnberger Straße bereits hergerichtet, sodass die Flüchtlingsfamilien hier einziehen können. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der alte Pfarrhof in Hohenschäftlarn wird zum neuen Zuhause für ukrainische Flüchtlinge. Auch in Zukunft soll das Haus eine Unterkunft für Menschen in Not bieten.

Hohenschäftlarn – In der Gemeinde Schäftlarn sind derzeit 80 Flüchtlinge aus der Ukraine privat bei Familien untergebracht. „In einigen Fällen ist das sehr beengt“, berichtete Zweiter Bürgermeister Marcel Tonnar (Grüne) jetzt in Vertretung von Bürgermeister Christian Fürst im Gemeinderat. „ Die Leute haben die Flüchtlinge mit offenen Herzen aufgenommen, müssen aber jetzt auch entlastet werden.“

Eine Lösung könnte die Anmietung des alten Pfarrhofs an der Starnberger Straße sein. Auf Grund der Änderungen des rechtlichen Status der geflüchteten Menschen aus der Ukraine ab Anfang Juni, fällt deren Unterbringung aus den Reglungen für Asylbewerber heraus. Zuständig ist dann das Jobcenter. „Das hat zur Folge, dass kein Wohnraum mehr zugewiesen wird. Bei Obdachlosigkeit ist dann die Gemeinde zuständig ist“, erklärt Tonnar.

Kirchenstiftung stellt Gebäude zur Verfügung

Die Katholische Kirchenstiftung würde den alten Pfarrhof zur Verfügung stellen, kann sich aber aus organisatorischen Gründen nicht um die direkte Vermietung kümmern. „Wir hätten die Möglichkeit, einen Verein zu gründen der die Immobilie anmietet, oder dies als Gemeinde selbst zu tun.“ Vorteil bei der zweiten Option ist, dass die Gemeinde selbst steuern kann, wer einzieht. „Eine Belegung durch staatliche Stellen ohne unsere Zustimmung würde somit entfallen.“ Zudem würde bei einem längerfristigen Mietvertrag – Pläne über einen Ersatz- oder Neubau gibt es derzeit nicht – die Möglichkeit bestehen, auch in Zukunft hier Menschen, die in Not geraten sind, unterzubringen. „Wir müssen bei dem Mietvertrag mit der Kirche aber darauf achten, dass die Weitermietung gestattet ist.“

Haus für den Einzug hergerichtet

Durch das große Engagement der Schäftlarner kann das Haus bereits bezogen werden. „Die Ölheizung wurde überholt, die Wände gestrichen, der Kaminkehrer war da und hat eine Freigabe erteilt, Böden sind gelegt und die Elektrik ist komplett durchgecheckt“, zählt Tonnar ein paar der bereits erledigten Arbeiten auf. Nun soll noch die Brüstung kindersicher gemacht werden, da hier Frauen und ihre Kinder untergebracht werden sollen.

Seelsorger kümmert sich um die Flüchtlinge

Die Zimmer, zwischen zwölf und 20 Quadratmeter groß, sollen mit je zwei bis drei Personen belegt werden. Küche, Esszimmer, Bad und Toilette werden gemeinschaftlich genutzt. Zusätzlich ist Pfarrer Stefan Scheifele bereit, sich bei einem Krisenmanagement einzubringen. Der Seelsorger war als Militärpfarrer im Kosovo, er kann sich einfühlen, weiß, wovon er spricht.

Sebastian Berger (Grüne) regte an, sich zu erkundigen, mit welchem Mietzeitraum die Gemeinde zu rechnen hätte. „Vielleicht ist ja sogar Erbpacht möglich.“ Bernd Bütter legte im Namen seiner Fraktion auf eine Umformulierung Wert. „Wir sollten nicht festschreiben, dass das Haus für ukrainische Flüchtlinge ist, sondern für alle Menschen in Not, ohne Rücksicht auf ihre Herkunft.“