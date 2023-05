Autofahrerin verletzt und zweimal Totalschaden

Ampel war aus

Die Ampel war aus am Mittwoch um 22.40 Uhr auf der Hauptkreuzung in Schäftlarn. Prompt hat es gekracht.

Schäftlarn - Rund 25.000 Euro Blechschaden und eine Verletzte - das ist die Bilanz eins Unfalls am Mittwoch gegen 22.40 Uhr an der Kreuzung der Starnberger mit der Münchner Straße in Schäftlarn. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt aus - und eine 27-Jährige aus dem Kreis Bad Tölz/Wolfratshausen hat laut Polizei wohl die Vorfahrt missachtet.

Rettungsdienst bringt 68-Jährige ins Krankenhaus

Die junge Frau fuhr mit ihrem Opel auf der Starnberger Straße und übersah, dass von links auf der Münchner Straße eine 68-Jährige, ebenfalls aus dem Kreis Tölz/Wolfratshausen, mit ihrem Hyundai herankam. Beim Zusammenstoß wurde die 68-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Blechschaden auf 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.