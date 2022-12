Diskussion um Umgestaltung der Schäftlarner Bahnhofstraße

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Areal rund um den Bahnhofsplatz in Schäftlarn soll attraktiver werden. Dazu gehört auch die Umgestaltung der Bahnhofstraße. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Areal rund um den Bahnhofsplatz in Schäftlarn soll attraktiver werden. Dazu gehört auch die Umgestaltung der Bahnhofstraße. Doch die Pläne sorgten für Diskussionen.

Schäftlarn – Das Areal am Bahnhof in Schäftlarn soll attraktiver werden und sich zu einem echten Dorftreffpunkt entwickeln. Emily von Hoyos und Christiane Holst wurden bereits mit den Planungen des neuen Marktplatzes mit mehr Aufenthaltsqualität beauftragt. Für das Projekt muss aber auch die Bahnhofstraße umgestaltet werden. Dazu hat jetzt das Planungsbüro Europlan seinen Entwurf vorgelegt. Doch der sorgte im Gemeinderat für Diskussionen.

Der Vorschlag der Planer

Bauamtsmitarbeiter Frank Buchberger erklärte dem Gremium, was sich die Planer vorstellen: „Die Straße bekommt eine Breite von durchgehend 5,50 Meter, im Bereich der Verschwenkung 5,20 Meter und im Bereich der Querung 4,50 Meter.“ Im nordwestlichen Bereich ist ein Gehweg geplant, der bis zum Gasthof Schlee reicht und mit einer Querungshilfe endet. Ebenso soll eine Querungshilfe, gekennzeichnet mit Pflastersteinen, im südlichen Bereich berücksichtigt werden. „Bei einem Treffen mit den beiden Marktplatzplanerinnen wurden ein paar Details geändert“, so Buchberger. Da die eine Querung sonst direkt in den Containerplatz mündet, soll diese etwas verschoben werden. Auch soll die gepflasterte Fläche am Anfang der Bahnhofstraße auf zwei Meter reduziert werden. Der Gehweg ist wegen der gewünschten Barrierefreiheit höhengleich zur Straße angedacht.

Viele Fragen

Doch die Pläne warfen einige Fragen auf. Stellt das Kopfsteinpflaster im Winter für den Schneepflug kein Problem dar? Soll der Gehweg wirklich bis in die Maubergerstraße gezogen werden? Ist eine Verschwenkung tatsächlich nötig, eine Verengung wirklich sinnvoll? Und: „Wäre es nicht besser, erst dann zu entscheiden, wenn auch die Pläne für den Marktplatz vorliegen? Allein, um einen Gesamteindruck zu bekommen?“ fragte Fabian Blomeyer (Grüne) in die Runde. Er sei dagegen, alles im „Schnelldurchgang“ abzuhaken.

Keine Entscheidung würde Mehrkosten verursachen

„Um vorwärts zu kommen, müssen wir die Straßenbauarbeiten aber jetzt im Winter ausschreiben, wir laufen sonst Gefahr dass das Projekt um einiges teurer wird“, betonte Bürgermeister Christian Fürst (CSU). Bauamtsleiter Andreas Porer konnte das nur bestätigen: „Wir reden hier von etwas 50 000 Euro bis 75 000 Euro mehr.“ Beide betonten erneut, dass der Entwurf des Planungsbüros mit den beiden Marktplatzplanerinnen abgestimmt sei. Das Kopfsteinpflaster sei auch kein Problem. Die Natursteine seien gesägt und dadurch eben. „Gerade im Bereich beim Dallas-Kiosk laufen viele Leitungen. Wenn da einmal etwas ist, brauchen wir nur die Pflastersteine herausnehmen und müssen nicht den Teer aufbrechen.“

Nach langer Diskussion entschieden sich die Räte dazu, die Verengung an der Aufstellfläche nicht durchzuführen, ebenso wenig wie den Gehweg um die Ecke Maubergerstraße weiterzuführen. Die Verschwenkung aber wurde angenommen. Michael Waldherr (GU): „Ohne die Verschwenkung wäre die ganze Planung sinnlos geworden.“