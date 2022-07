Spannende Einblicke in neues Feuerwehrhaus und Bauhof

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Zahlreiche Besucher waren zum neuen Feuerwehrhaus und Bauhof gekommen, um sich umzuschauen und kulinarisch verwöhnen zu lassen. Auch ukrainische Frauen hatten extra für die Gäste Gerichte aus ihrer Heimat gekocht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Zahlreiche interessierte Bürger strömten jetzt zum neuen Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Hohenschäftlarn und zum neuen Baufhof, die im Rahmen des „Tags der Gemeinde“ eingeweiht worden sind.

Hohenschäftlarn - „Es brauchte fünf Kommandanten und drei Bürgermeister, bis wir es geschafft haben, heute hier zu stehen“, fasste Kommandant Daniel Buck den langen Weg zur neuen Heimat zusammen. Bereits 1974 wurden Gedanken laut, die Hohenschäftlarner und die Ebenhausener Wehr zusammenzulegen. Ein Plan, der nicht alle begeisterte. „Mit der Erweiterung unseres Gerätehauses an der Schorner Straße wurde das allerdings aufgegeben.“ Doch schon bald platze das Gebäude hier aus allen Nähten. Die Technik und Fahrzeuge wurden immer aufwendiger, die Kameraden mussten sich auf engstem Raum für den Einsatz umziehen. „Das Gefahrenpotenzial war immens“, so Buck.

Michael Geisenhofer zeigt Konstantin (9)die Feuerwehrausrüstung. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Alle drei Feuerwehren profitieren

2020 fiel, nachdem die Gemeinde es geschafft hatte, von dem mittlerweile verstorbenen Franz Zach ein Grundstück am Drotwiesenweg zu erwerben, der Startschuss. „Wir haben jetzt ein modernes Gerätehaus, das für alle drei Ortsfeuerwehren durch die Atemschutzwerkstatt und die Möglichkeit zur Schlauchpflege einen Nutzungseffekt hat“, sagte Buck weiter. Früher musste man die Schläuche immer bis nach Pullach fahren. „Nun können wir das selber erledigen.“

Diesen Vorteil unterstrich Bürgermeister Christian Fürst (CSU) ebenfalls. Zudem dankte er in seiner Rede den Mitgliedern der Feuerwehr nicht nur für ihren Einsatz am Mitmenschen, sondern auch für die tatkräftige Mitarbeit bei der Realisierung des 4,1 Millionen teuren Baus. „Ihr seid mit viel Herzblut dabei.“ Das Gerätehaus sei mit seinen Schulungs- und Besprechungsräumen kein Vergleich zu seinem Vorgänger. „Beide Gebäude, Bauhof und Gerätehaus, sind echte Meilensteine.“

Hoch hinaus ging es mit der Drehleiter der Feuerwehr. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ehrenamt als Anker im Alltag

„Ja, aber braucht’s das?“, fragte Pfarrer Stefan Scheifele, der zusammen mit seiner evangelischen Kollegin Elke Soellner die Weihe übernommen hatte, in seiner Predigt in schönster Gerhard-Polt-Manier. Und er gab sich selbst gleich die Antwort: „Ja, das tut es.“ Gerade in Zeiten, wo sich immer mehr Freiwillige Feuerwehren auflösen, sei dies ein Zeichen. „Hier sind Menschen bereit, in ihrer Freizeit für das Leben eines anderen einzustehen, ohne nach dem Profit zu fragen. Sie leisten einfach diesen Dienst.“ Dieser Dienst wiederum bedeutet ,Heimat’. „Das ist der Ort, an dem man sich nicht erklären, wo man sich nicht definieren muss, sondern so akzeptiert wird, wie man ist.“ Denn es gelte jeden Tag, etwas zu erklären, „von der Steuererklärung bis hin zum Status im Internet. Da braucht man einen Anker.“ Und genau dieser sei hier gegeben. Er wünsche der Wehr für die Zukunft, dass sie zwar weiter üben, aber das erworbene Wissen nicht all zu oft einzusetzen bräuchten.

Mit göttlichem Segen: Pfarrer Stefan Scheifele übernahm zusammen mit seiner evangelischen Kollegin Elke Soellner die Weihe der neuen Gebäude. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Einblicke in Bauhhof, Feuerwehr und Klärwerk

Beide Gebäude, sowohl das Gerätehaus, als auch der 4,4 Millionen Euro teure Bauhof fanden bei den Besuchern allgemeine Anerkennung. „Absolut gelungen“, urteilte Robert Klingel, Chef der DLRG Schäftlarn- Wolfratshausen. „Wir durften im Gerätehaus bereits im Schulungsraum eine Ausbildung durchführen. Und gerade in der Halle kann man viele Situationen darstellen.“ Im neuen Bauhof der Gemeinde erklärte Christian Simmel, der bei der Gemeinde Schäftlarn für die Spielplätze zuständig ist, die neuen Räume. „Eine Aufwertung von 150 Prozent“, zeigt er sich von der Werkstatthalle begeistert. „Früher hatten wir etwa 16 bis 18 Quadratmeter, nun sind es 120 Quadratmeter.“ Da blieb es nicht aus, zum Arbeiten die Maschinen umzustellen. Simmel sagt lachend: „Jetzt bleiben sie dort stehen, wo sie hingehören.“

Bauhof-Mitarbeiter Christian Simmel (r.) erklärt Peter Pfeifenrath die Maschinen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Josef Maier (49) aus Hohenschäftlarn nutzte zudem den Tag der Gemeinde, um im Klärwerk vorbeizuschauen. „Ich interessiere mich für die Technik.“ Ein Shuttlebus holte die Interessierten direkt am Drotwiesenweg ab und brachte sie nach der Führung wieder zurück. Ebenso bestand die Gelegenheit, sich den Wasserhochbehälter am Steinsberg anzuschauen. Auf dem Vorplatz der neuen Gebäude konnte man zudem mit der Drehleiter einen Ausblick von oben wagen, historische und aktuelle Fahrzeuge der Wehren besichtigen oder sich am Stand von Klimaschutzmanagerin Eva Kellner und der Energieagentur Ebersberg -München Energiespartipps holen oder sich über aktuelle Projekte im Hinblick auf erneuerbare Energien informieren. Zusätzlich zu den kulinarischen Köstlichkeiten, die die Feuerwehr für ihre Gäste aufbot, gab es noch einen Stand mit besonderen Spezialitäten. „Eine Gruppe von ukrainischen Frauen, die nach Schäftlarn geflüchtet sind“, so Osteuropahilfe-Vorsitzende Maria Reitinger, „standen z in der Küche und haben für uns Gerichte aus ihrer Heimat gekocht und gebacken.“