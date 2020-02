Falsche Polizisten zocken Rentnerin ab

Falsche Polizisten haben eine Rentnerin in Schäftlarn um viel Geld und Schmuck betrogen. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Mehrere bislang unbekannte Täter hatten bereits seit Mitte 2020 wiederholt telefonisch Kontakt mit der Frau. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und teilten ihr mit, dass bei festgenommenen Einbrechern Kontoauszüge mit ihrem Namen gefunden wurden.

Durch geschickte Gesprächsführung erlangten die Anrufer einen Überblick über die Vermögensverhältnisse der Seniorin. In der Folgezeit bewegten sie die Frau zwei mal dazu, hohe Geldbeträge von Sparkonten abzuheben. Auf Anweisung deponierte sie das Bargeld jeweils vor ihrem Wohnanwesen. Von dort aus wurde es offensichtlich von den Tätern abgeholt. Die Frau wurde auch von den Tätern beauftragt, sogenannte Cashcards im Gegenwert von mehreren tausend Euro zu erwerben. Die jeweiligen Codes gab sie weiter.

Am vergangenen Mittwoch nahmen die Täter wieder Kontakt zu der Geschädigten auf. Daraufhin übergab sie ihre EC-Karte und Silberschmuck an einen angekündigten Abholer. Am nächsten Tag wurde der Frau die Sache doch unheimlich und sie informierte die Polizei in München. Ihr entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.