Retten, löschen, Spielplatz bauen: Feuerwehr Neufahrn engagiert sich in vielen Bereichen

Die Feuerwehr Neufahrn hat eine neue Führung gewählt. Der Zweite Kommandant Christoph Pletz trat nicht mehr zur Wahl an. Zu seinem Nachfolger wurde Fabian Sutor bestimmt, der bisherige Erste Kommandant Martin Seitner wurde in seinem Amt bestätigt.

Neufahrn – Fabian Sutor (34) lebt mit seiner Familie seit 2015 in Neufahrn. „Kaum war ich eingezogen, hat die Feuerwehr mich angeworben“, sagt der zweifache Vater und Geschäftsführer einer Firma für Veranstaltungstechnik. Er selbst freut sich auf die neue Aufgabe, „auch wenn dann wenig Zeit für Hobbys bleibt“. Die Familie unterstützt sein Engagement. „Das war mir von vorn herein wichtig.“

Zehn Prozent der Bürger sind bei der Feuerwehr

In Neufahrn sind zehn Prozent der Bürger bei der Feuerwehr aktiv. „Das entspricht 50 Feuerwehrfrauen und

-männern“, schlüsselt Kommandant Martin Seitner auf. „Neun davon sind bei der Jugendfeuerwehr.“ Auch dieses Jahr nahmen Alarmierungen auf die A 95 den Haupteinteil der Einsätze für sich ein. „29 Mal wurden wir auf die Autobahn gerufen.“ Sechs Einsätze waren im Gemeindegebiet, zweimal wurden die Neufahrner zur überörtlichen Unterstützung angefordert.

Gute Jugendarbeit

Um Nachwuchs braucht sich die Wehr keine Sorgen zu machen. „Bei den Übungen gab es eine durchwegs positive Beteiligung“, blickt Jugendwart Maxi Pfeifenrath zurück. Besonders die 24-Stunden-Übung war wie immer der Höhepunkt. „Vom Papierkorbbrand über eine Vermisstensuche, Technische Hilfeleistung bis hin zu einem Unfall mit eingeklemmter Person in einer Kfz-Werkstatt war alles dabei.“ Kreisbrandmeister Reinhard Löhr unterstrich seinerseits die große Bedeutung der Jugendarbeit: „Sie ist mit das Wichtigste überhaupt. Die heutige Feuerwehrjugend sind die Helfer von morgen. Und Ehrenamt ist nicht selbstverständlich, denn es braucht engagierte Leute, die diese Ämter auch bekleiden.“

Die Kameraden packen an

Dass die Neufahrner zusammenhelfen, wenn es darum geht, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, sehen sie schon fast als selbstverständlich an. So wurde im vergangenen Jahr in monatelanger Arbeit der Kinderspielplatz neben dem Gerätehaus verlegt, ein Parkplatz geschaffen und ein Übungsstadl errichtet. „Dabei mussten wir mehrfach umdisponieren“, sagt Vorsitzender und Initiator Michael Westermeier. Das Holz für das ursprünglich geplante Gebäude konnte nicht mehr verwendet werden. „Das hat unser Konzept ziemlich über den Haufen geworfen.“ Also wurde neues Material beschafft und das Übungshaus in Holzständerbauweise in Eigenleistung errichtet. Um nun auch noch den Innenausbau realisieren zu können, hat die Feuerwehr auf der Plattform der Raiffeisen Isar-Loisachtal eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen.

„Das, was ihr geleistet habt, ist enorm“, bedankte sich Bürgermeister Matthias Ruhdorfer bei Westermeier und seinen Helfern. So einen Einsatz findet man selten.“ Jetzt sollen noch Restarbeiten ausgeführt und die bereits bestellte Boulderwand angebracht werden. Und dann? „Also derzeit habe ich“, so Westermeier unter dem ungläubigen Gelächter seiner Kameraden, „keine weiteren Projekte im Kopf.“