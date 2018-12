Wohnen, Surfen, Fahren: Schäftlarn investiert Millionen

Hohe Ausgaben kommen in den nächsten Jahren auf die Gemeinde Schäftlarn zu. Zum einen sind da die großen Bauvorhaben, für die allein im Haushaltsjahr 2019 insgesamt rund 8,7 Millionen Euro veranschlagt werden.

Schäftlarn – Das Gros von rund vier Millionen entfällt hierbei – neben dem geplante Neubau von Feuerwehrhaus (1,7 Millionen) und Bauhof (1,4 Millionen), Breitbandausbau (196 000 Euro) und Planung der Umgehungsstraße (120 000 Euro) – auf den gemeindlichen Mietwohnungsbau, den die Gemeinde mit Unterstützung des Kommunalen Wohnbauförderprogramms (KommWFP) verwirklichen will.

„Die Förderung setzt sich aus einem Zuschuss in Höhe von 30 Prozent der förderfähigen Kosten sowie einem zinsverbilligtem Darlehen zusammen“, erklärt Kämmerer Wolfgang Sacher. Aber: „Die Risiken der Baukostenentwicklung werden hier nicht berücksichtigt, das bereitet mir schon etwas Bauchschmerzen.“ Denn die Förderanträge beruhen auf Schätzungen. „Sollten die Baukosten in die Höhe schnellen, hat dies die Gemeinde zu tragen.“ Auch im Bereich der Verwaltung sind die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um rund 24 000 Euro gestiegen. „Allein 22 000 Euro müssen wir an Dritte für EDV ausgeben“, schlüsselt Sacher auf. „Unter anderem für einen externen Datenschutzbeauftragten und der Einführung eines Informations-, Sicherheitsmanagements-Systems.“

Apropos Personalausgaben: Hier muss die Gemeinde 121 400 Euro mehr einrechnen. „Das ist bedingt durch zwei zusätzliche Verwaltungsstellen, die wir geschaffen haben“, so der Kämmerer. Ebenso deutlich ist der Unterhalt für die Gemeindestraßen gestiegen. „Wir rechnen mit einem Plus von 120 800 Euro“, muss Sacher vermelden. „100 000 Euro entfallen auf Unterhalt und Sanierung einer Gemeindestraße.“ Unbestritten ein großes Loch in den Gemeindesäckel reißt der Wegfall der Straßenausbaubeiträge. Den Kommunen ist von staatlicher Seite ein kompletter Ersatz versprochen worden - „Doch jetzt werden wir zukünftig auf einem Teil der Kosten sitzen bleiben.“ Nur für die bereits abgeschlossenen Projekte Münchner Straße und Winklweg erhofft sich die Kämmerei noch eine vollumfängliche Erstattung.

Im Haushaltsjahr 2019 sind zwei Kreditaufnahmen von fast drei Millionen Euro, im darauffolgenden Jahr noch mal von 1,4 Millionen Euro vorgesehen. „Es gilt also - auch wenn wir mit diversen Zuwendungen rechnen können - unbedingt sparsam und wirtschaftlich zu handeln“, betont Sacher. „Jede mögliche Einnahmequelle und alles, wo sich Einsparpotenzial abzeichnet, muss genutzt werden.“