Mountainbiker prallt gegen Baum

Erneut ist in den Isarauen ein Mountainbikefahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war der 54-Jähriger aus dem südlichen Münchner Landkreis am Sonntag gegen 14.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Trail in der Nähe der Klostermannstraße in Schäftlarn unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der Mountainbikefahrer odie Kontrolle über sein Fahrrad und fuhr frontal gegen einen Baumstamm. Bei dem Aufprall zog er sich schwere Verletzungen im Kopfbereich zu. Er musste mit dem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus geflogen werden. Es ist nicht der erste Unfall in den Isarauen.