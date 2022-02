Schäftlarn: Keine weiteren Gemeindestraßen mit Tempo 30

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Umsetzung des Grünen-Antrags zu mehr Tempo 30 wurde abgelehnt. © Marc Oliver Schreib

Der Schäftlarner Umweltausschuss lehnt auch einen geänderten Antrag der Schäftlarner Grünen ab - die hätten gern noch mehr Tempo 30 gesehen.

Schäftlarn – Gegen den Schilderwald und für mehr Klarheit im Straßenverkehr zielte der Antrag der Grünen im Oktober vergangenen Jahres ab: Sie schlugen Tempo 30 auf allen gemeindeeigenen Straßen in Schäftlarn vor. „Das Gebiet rund um den Niederried wurde auf 30 Stundenkilometer beschränkt und, wenn auch vorerst temporär, ein Teil der Klosterstraße als Staatsstraße“, lautete die Begründung. „Also wäre es konsequent, auch für alle anderen gemeindeeigenen Straßen Tempo 30 anzuordnen. Zudem dient eine Basisgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde der Sicherheit und Lebensqualität.“

Bürgermeister findet: „Mehr Schilder als je zuvor“

Die Verwaltung wurde beauftragt, die Möglichkeit zu prüfen. „Es sind nur noch der Kirchberg, die „Heindldurchfahrt“ an der Münchner Straße, der Kiesweg Am Klosterfeld und der Bereich Rodelweg/Kreuzweg-Sommerfeldmit Tempo 50 ausgewiesen“, erläuterte Bürgermeister Christian Fürst das Ergebnis im Umweltausschuss. Bei einem Treffen mit der Polizei brachte er bereits im August das Thema „Tempo 30“ zur Sprache. „Das Fazit: Aufgrund der vielen Zufahrtsstraßen und -möglichkeiten über Feldwege hätten wir dann mehr Schilder als je zuvor.“ Im Prinzip würden also eher mehr Unklarheiten entstehen als beseitigt werden.

Fürst wies ebenfalls darauf hin, dass einige Straßen durch ihren Verlauf und Zustand überhaupt nicht dazu einladen, schneller als Tempo 30 zu fahren. „Gerade am Kirchberg – unmöglich.“ Bezüglich des Rodelwegs wies Matthias Ruhdorfer (CSU) auf den geplanten Ausbau des Supermarktes hin. „Warten wir dies ab. Danach kann man immer noch tätig werden.“

Fraktion modifiziert ihren Antrag

Fabian Blomeyer (Grüne) brachte das Gewerbegebiet zur Sprache und erhielt Unterstützung vom Fraktionskollegen Sebastian Berger. „An Schulen und Kindergärten herrscht Tempo 30. Wenn aber die gleiche Gruppe zum Sportplatz geht, herrscht Tempo 50. Und gerade im Sommer ist hier die Hölle los.“ Mit aus diesem Grund änderte die Fraktion ihren Antrag dahingehend, im Bereich des Wangener Wegs, der Staatsstraße und Wagnerfeld Tempo 30 einzuführen.

Ein Vorschlag, den Ruhdorfer ohne Begeisterung aufnahm. „Die Strecke ist nicht geeignet, um Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. Ist es dann nicht sinnlos, eine Tempobeschränkung einzuführen, die wir nicht kontrollieren können?“, fragte er. Das sahen zwei Drittel des Ausschusses genauso und lehnten den Antrag ab. SABINE HERMSDORF-HISS