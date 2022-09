Fahrmanöver wegen Navi hat fatale Folgen

Von: Stefan Weinzierl

Ein plötzliches Fahrmanöver führte in Hohenschäftlarn zu einem teuren Unfall. (Symbolbild) © Carsten Rehder/ dpa

Weil eine Mercedes-Fahrerin (42) aus Berg beim Abbiegen von ihrem Navi mitgeteilt bekam, dass sie falsch fuhr, machte sie an einer Kreuzung in Hohenschäftlarn ein verhängnisvolles Fahrmanöver. Prompt krachte es.

Schäftlarn - Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 13.10 Uhr an der Kreuzung der Münchner Straße mit der Starnberger Straße und der Klosterstraße. Die Mercedes-Fahrerin, die die Starnberger Straße in Richtung Osten befuhr, wollte an der Kreuzung nach rechts in die Münchner Straße abbiegen. Dazu blinkte sie und ordnete sich rechts ein.

Statt abzubiegen wieder nach links gezogen

Ein hinter ihr fahrender 68-jähriger Eglinger nutzte die Gelegenheit und fuhr mit seinem BMW an dem Mercedes links vorbei. In diesem Moment teilte das Navigationsgerät der 42-Jährigen mit, dass sie falsch fuhr. Darauf entschied sich die Frau doch geradeaus weiter in Richtung Klosterstraße weiterzufahren und lenkte ihr Fahrzeug wieder nach links.

Dabei stieß sie mit ihrem Mercedes so heftig ins rechte Heck des BMW, dass die Achse ihres Fahrzeugs brach. Das Auto musste laut Polizei mit Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro abgeschleppt werden. Am BMW entstand zudem ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Beifahrerin verletzt

Während die beiden Fahrzeuglenker unverletzt blieben, klagte die Frau (66) des BMW-Fahrers nach der Kollision über Rückenschmerzen. Sie musste aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden, sondern teilte mit, selbst einen Arzt aufsuchen zu wollen.