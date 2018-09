Südkoreaner rast mit geliehenem Sportwagen über A95 und kracht in Mittelleitplanke

Weil er zu schnell in eine Baustelle gefahren ist, ist ein Südkoreaner auf der A 95 in die Mittelleitplanke gekracht und hat dadurch einen Unfall und eine Sperrung ausgelöst.

Schäftlarn - Am Donnerstag gegen 16 Uhr fuhr ein 25-jähriger Südkoreaner mit einem geliehenen Sportwagen auf der A 95 in Richtung München. Dabei fuhr er, laut Polizei, zwischen Höhenrain und Schäftlarn zu schnell in den Baustellenbereich und ignorierte sämtliche Verkehrszeichen.

In einer Kurve verlor der 25-Jährige dann aber die Kontrolle über seinen Wagen und prallte über eine Strecke von fast 400 Metern satte neunmal in die provisorische Mittelleitplanke, bevor er auf das Auto einer 61-jährigen Deutschen aus Icking schleuderte.

Bei dem Unfall wurden beide Autos schwer beschädigt, die Mittelleitplanke verschob sich durch den wuchtigen Kontakt auf die Gegenfahrbahn. Ein dritter Wagen wurde durch umherfliegende Teile beschädigt.

Bei dem Unfall verletzten sich der Südkoreaner, seine 27 Jahre alte Beifahrerin und die Deutsche leicht. Die Polizei schätzte den Schaden am Donnerstagabend auf rund 47.000 Euro - am Sportwagen des Koreaners entstand Totalschaden.

Lesen Sie auch: Fahrgast greift Busfahrer ins Steuer - und verhindert wohl Schlimmeres

Da die A 95 in Richtung München für die Aufräumarbeiten bis kurz vor 18 Uhr gesperrt war, kam es zu Verzögerungen und kilometerlangen Staus in beiden Richtungen.