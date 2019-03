Porsche kracht in Audi: Über 100.000 Euro Schaden

Nach nur acht Monaten ist der Porsche eines Pöckingers nach einem Unfall bei Schäftlarn Schrott. Für den Unfall konnte er allerdings nichts.

Schäftlarn - An seinem gerade einmal acht Monate alten Porsche 911 hatte ein Pöckinger nicht lange Gefallen. Nach einem Unfall auf der St 2071 bei Schäftlarn ist der Sportwagen vermutlich ein Totalschaden.

Die Polizei berichtet, dass ein 42-Jähriger aus Bad Friedrichshall in Baden-Württemberg den Unfall verursacht hat. Der Mann fuhr am Mittwoch um 16.35 Uhr mit seinem Audi A4 von der A 95 ab und wollte nach links auf die St 2071 in Richtung Schäftlarn abbiegen. Dabei übersah er offenbar den von links kommenden 47 Jahre alten Pöckinger in seinem 911er Porsche.

Der Bad Friedrichshaller bog auf die St 2071 ab, der Porschefahrer konnte nicht ausweichen und krachte mit der linken Fahrzeugfront in das linke Heck des Audis. Dabei entstand vermutlich an beiden Autos Totalschaden in Höhe von rund 115.000 Euro.

Unfall auf der St 2071: Audifahrer erleidet Schock

Bei dem Unfall blieb der Porschefahrer unverletzt, der Audifahrer erlitt einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der First Responder der Freiwilligen Feuerwehr Hohenschäftlarn übernahm die Erstversorgung an der Unfallstelle.

Zur Sicherung der Unfallstelle rückte die Freiwiliige Feuerwehr Neufahrn mit elf Helfern an. Die Einsatzkräfte banden zudem ausgelaufenes Öl und Benzin. Laut Polizei kam es zu keinen nennenswerten Behinderungen.

