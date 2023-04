Nazi-Bürgermeister bleibt hängen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Das umstrittene Porträtfoto von Gustav Veith. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Porträt des Schäftlarner NS-Bürgermeisters Gustav Veith wird auch künftig in der Bürgermeister-Galerie des Rathauses hängen. Allerdings ergänzt um einen Hinweis, wie er ins Amt kam. Darauf hat sich der Gemeinderat verständigt.

Wie berichtet, hatte sich Florian Bieberbach (SPD) über das Porträt Veiths in der Galerie moniert. „So einen Mann sollten wir nicht ehren“, meinte er. Veith, der von 1890 bis 1970 lebte, wurde von den NS-Machthabern 1933 als Erster Bürgermeister eingesetzt. „Der seit 1925 amtierende Bürgermeister Josef Böck wurde vor die Wahl gestellt, entweder in die Partei einzutreten oder sein Amt zu verlieren“, berichtet jetzt Rathauschef Christian Fürst im Gemeinderat. „Böck entschied sich für die Aufgabe.“

Über Veith wiederum ist nicht viel bekannt. „Er wurde in Wolfratshausen als Kaufmann geführt“, hat Gemeindearchivar Josef Darchinger anhand der Meldekarte herausgefunden. Den Schäftlarnern wurde er ein Begriff, als er 1926 das ehemalige Extraktionswerk (Tierkörperbeseitigungsanlage) kaufte und in die Gemeinde umzog. Veith richtete in den Räumen gegenüber der Tankstelle (heute Tagespflege Herbstbaum) eine Likörfabrik ein.

Nach Krieg im Internierungslager

Nach dem Einmarsch der Amerikaner im Juni 1945 wurde Veith ins Internierungslager Moosburg gebracht. 1947 kehrte er nach Schäftlarn zurück, Anklage wurde nicht erhoben. Dennoch bleibt unbestritten, dass, so Fürst, „Veith ein Nazi war und für deren Ideologie einstand“.

Das zeigen auch die Vorkommnisse um den Ebenhauser Maibaum (siehe Kasten). „Die Burschen hatten gemäß dem alten Brauch an der Spitze die bayerische Fahne gehisst“, berichtete Fürst. „Die SA rückte an, um die Fahne abzuhängen. Der Burschenverein wurde aufgelöst.“

Unklar, ob er schuld an Deportationen war

Dass Veith jedoch an der Deportation von Menschen mit Schuld hatte, konnte nicht nachgewiesen werden. „Nichtsdestotrotz, die NS-Zeit mit Gleichschaltung unseres ganzen Landes, dem Entrechten ganzer Bevölkerungsgruppen, Holocaust, Massenmorden und dem Abschaffen der Demokratie muss für unsere Nachkommen in Erinnerung bleiben“, so Fürst weiter.

Der Gemeinderat einigte sich letztlich darauf, unter dem Bild Veiths einen Zusatz anzubringen, dass dieser von den NS-Machthabern ohne Wahl ernannt worden ist. Fabian Blomeyer (Grüne) regte an, diesen Hinweis um einem QR-Code zu erweitern, über den man sich Hintergrundinformationen abrufen könne. Optisch würde das zwar nicht in die Reihe passen, aber „an dieser Stelle einen Störer zu haben, ist auch nicht schlecht“. Zusätzlich soll ein erklärender Text auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht werden.