Neue Trinkwasserbrunnen im Visier

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Schäftlarn will möglicherweise zwei neue Trinkwasserbrunnen errichten. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Dank zweier neuer Trinkwasserbrunnen soll in Schäftlarn nicht nur das Wasser sprudeln, sondern auch die Zuschüsse für die beiden Brunnenprojekte. Ein Sonderprogramm des Freistaats macht es möglich.

Schäftlarn – Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz hat ein neues Sonderprogramm aufgelegt. „Es geht um die Errichtung kommunale Trinkbrunnen“, klärte Werksleiter Kilian Streidl in der Sitzung des Werkausschusses die Gemeinderatsmitglieder auf. Er kann sich durchaus vorstellen, dass Schäftlarn hier aktiv wird: „Ich denke, dass das auch für unsere Gemeinde interessant wäre.“

Jede Gemeinde erhält die Möglichkeit, zwei Trinkbrunnen zu installieren. Dafür winken pro Brunnen bis zu 15 000 Euro an Zuschüssen. Betriebs-, Wartungs- und Reparaturkosten und die städtebauliche Einbindung wiederum bleiben kommunale Angelegenheit.

Brunnen sollen schön und sauber sein

Die Voraussetzungen sind nachvollziehbar: Eine ansprechende Form sollte er haben sowie den technischen und hygienischen Anforderungen für Lebensmittel entsprechen, eine kostenfreie Nutzung sowie eine Informationstafel. „Hier soll dargestellt werden, wo das Wasser herkommt, sowie dessen Wert für uns alle und die Schutzbedürftigkeit des öffentlichen Leitungswassers hervorgehoben werden“, verdeutlichte Streidl.

Im Vorfeld der Sitzung hatte sich die Verwaltung bereits Gedanken über mögliche Aufstellungsorte gemacht. „Wir schlagen“, so Bürgermeister Christian Fürst (CSU), „als Standort den Grünstreifen am Fußweg an der Buchhandlung Isartal in Ebenhausen vor. Hier hätten wir auch einen Hydranten.“ Die zweite Möglichkeit sieht Fürst im vorderen Bereich des Bürgerplatzes in Hohenschäftlarn am Bahnhof. „Man kann ihn so auch in die Planungen zur zukünftigen Gestaltung des Areals mit einlaufen lassen.“

Brunnen an frequentierten Plätze

Mit ein Kriterium für die Standortwahl war die Erreichbarkeit für die Bürger. „Beide“, betont Fürst, „gehören mit zu den meist frequentiertesten Plätzen.“ Das sahen Jakob Metz und Christine Keller (beide GU) genauso. „So nützt es den Radfahrern und auch den Schülern etwas.“ Christian Lankes (Grüne) sprach von einer „smarten Idee“, die er gerne unterstützen würde. Die Räte einigten sich darauf, die anfallenden Kosten bezüglich Aufstellung, Anschlüsse, Wartung und Unterhalt zu eruieren, um so eine Gesamtübersicht über das Muss der benötigten Gelder minus des Zuschusses zu erhalten.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.