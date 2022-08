Hier brennt das Olympische Feuer seit 50 Jahren

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Am 25. August 1972 stibitzte Franz Samuel das Olympische Feuer von Fackelläufer Günter Zahn. Seitdem hielt er die Flamme am Leben. Auch heute noch, mehr als ein Jahr nach seinem Tod, brennt das Feuer noch immer. © Sabine Hermsdorf

Die Flamme von 1972 ist auch nach dem Tod von Franz Samuel nicht erloschen. Seit 50 Jahren brennt das Olympische Feuer hier in seinem Haus in Hohenschäftlarn.

Hohenschäftlarn – Ein Küchensieb, eine Kristallvase und jede Menge Ewiglichtöl halten das Olympische Feuer von 1972 in einem gemütlichen Häuschen in Hohenschäftlarn am Brennen. Das Olympische Feuer hatte sich der mittlerweile verstorbene Franz Samuel vor 50 Jahren, genauer gesagt, am 25. August 1972 stibitzt.

Vom Fackelläufer stibitzt

Es war der Tag, an dem die Fackelläufer auf dem Weg nach München durch Ebenhausen-Schäftlarn kamen. Als der Gesangsverein ein Lied vortrug und somit alle Augen auf die Sänger gerichtet waren, schlug Samuel zu. Er hielt einen Holzspan in das Feuer und zündete damit eine mitgebrachte Lampe an. „Und schon hatte ich es“, erinnerte er sich vor ein paar Jahren mit verschmitztem Lächeln und Schalk in den Augen im Gespräch mit unserer Zeitung. Streng genommen brannte das Olympische Feuer also bereits im Hause der Familie, ehe es der Mittelstreckenläufer Günter Zahn im Münchner Olympiastadion ganz offiziell vor 85 000 Zuschauern entzündete.

Ewiglichtöl hält das Feuer am Leben

Das Licht am Leben zu erhalten, war aber eine ganz andere Sache. Samuel kam hier seine Erfahrung als Mesner zu Gute. Er füllte eine Vase mit „Ewiglichtöl“ und steckte den Docht hinein. „Die Mitarbeiter des Münchner Kerzengeschäfts haben schon immer gelacht, wenn ich den nächsten Fünf-Liter-Kanister mit Öl geholt habe.“ Dafür, dass auch nicht die kleinste Mücke oder der winzigste Falter in die Flamme fliegen und ihr vielleicht den Garaus machen kann, sorgt ein Küchensieb als Abdeckung.

Tüfteln, damit die Flamme nicht erlischt

Kompliziert wurde es nur, wenn die Familie mal länger verreisen wollte. Mitnehmen konnte sie es ja nicht. Also begann der Schäftlarner zu tüfteln – und fand tatsächlich eine Lösung. Er verknüpfte mehrere Dochte miteinander, die das Licht dann jeweils weitergaben. Der Plan ging auf: Als Samuel nach drei Wochen Abwesenheit die Haustür aufschloss und um die Ecke blickte, brannte das Olympische Feuer immer noch.

Seine Witwe hält das Herzensprojekt ihres Mannes in Ehren

Dass es so lange am Leben erhalten wird, war eigentlich nicht geplant. Aber irgendwie griff Samuel dann doch immer wieder zwei- bis dreimal im Monat zum Ölkanister und füllte die Vase auf. Auch jetzt, etwas mehr als ein Jahr nach Samuels Tod, brennt das Licht noch immer in der Ecke des Hausflurs. Witwe Inge Samuel klingt schon fast entsetzt, als unsere Zeitung nachfragt. „Na freilich“, kommt umgehend die Antwort, „Das ist doch Ehrensache.“