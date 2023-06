Taxifahrer, Landwirt und jetzt Kirche: Der ungewöhnliche Weg eines Pfarrers

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Den Menschen Heimat geben, das ist Pfarrer Stefan Scheifele – hier beim Georgiritt – besonders wichtig. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Pfarrer Stefan Scheifele vom Pfarrverband Schäftlarn hat vor 25 Jahren die Priesterweihe empfangen. Sein Weg zum Diener Gottes war eher ungewöhnlich.

Schäftlarn/Baierbrunn – Pfarradministrator, Militärpfarrer, Erzbischöflicher Geistlicher Rat, aber auch Landwirt, Taxi- und Busfahrer, sowie Heilpraktiker für Psychologie: all das ist Pfarrer Stefan Scheifele. Vor 25 Jahren, nach sechs Jahren Studium am Priesterseminar München, empfing er 1998 im Dom zu Freising die Priesterweihe. Ein Jubiläum, das an diesem Sonntag, 25. Juni in der Kirche St. Peter und Paul in Baierbrunn zusammen mit den Gläubigen, Vereinen und vielen Wegbegleitern gefeiert wird.

Gespräche mit den Menschen brachten ihn zu seiner wahren Berufung

„Die Entscheidung, Seelsorger zu werden, war ein langer Prozess“, sagt er heute. Doch während der Gespräche mit den Menschen, die ihm oftmals in Krisensituationen ihr Herz ausschütteten, merkte Scheifele, wo seine wahre Berufung lag. „Die Antwort war der Glaube.“ Nach der Priesterweihe übernahm er erst kleinere Stellen, wurde dann, genauer ab dem Jahr 2000, als Militärpfarrer eingesetzt. Er betreute Nato-Truppen, absolvierte vier Einsatzbegleitungen im Kosovo. „Das waren zwölf wunderschöne Jahre“, meint er heute rückblickend. „Das wirkliche Priestersein stand hier im Vordergrund.“ Ja, natürlich gab es auch Augenblicke, wo man sich Gedanken ums Überleben machen musste. „Man lernt, sich in einer Krise zurecht zu finden“, sagt er ruhig, „Aber man merkt auch, das eine Kameradschaft durchaus tragen kann.“

Seit 2021 Leiter des Pfarrverband Schäftlarn

Nach dieser Zeit wurde Scheifele als Vakanzvertretung eingesetzt. Sein Weg führte ihn unter anderem als Pfarradministrator über die Pfarrverbände Ottobrunn und Vier Brunnen über Geretsried, Gauting und zuletzt, 2021, als Leiter des Pfarrverbands nach Schäftlarn, zu dem auch die Kirchen in Baierbrunn, Icking, Hohenschäftlarn und Ebenhausen gehören. Eine Stelle mit vielen Herausforderungen. Die Pandemie, das S-Bahn-Unglück in Ebenhausen, die Flüchtlinge aus der Ukraine, die hier auf Hilfe, vor allem aber auf Frieden hofften. Und dazu noch die Personalreduzierung, die irgendwie aufgefangen werden muss. Pastoralassistent Lukas Sontheim wechselt Ende des Schuljahres mit jeweils einer halben Stelle in den Pfarrverband Königsdorf-Beuerberg und einer halben Stelle in der Jugendpastoral. Pastoralreferentin Ingrid Karl ist seit Jahresanfang im Pfarrverband Grünwald tätig. „Jetzt sind Pater Johannes Ott und ich alleine.“

Pfarrer räumt ein: „Die deutsche Kirche ist krank“

Natürlich macht sich der Seelsorger auch Gedanken um die Zukunft der Kirche. Die Missbrauchsvorwürfe hatten viele Kirchenaustritte zur Folge, die Menschen waren enttäuscht. „Die deutsche Kirche ist krank. Doch ich bleibe, weil man einen Kranken nicht allein lässt“, sagte er einmal – und steht noch heute dazu. Aber: „Das Therapiekonzept fehlt, um beim Bild einer Krankheit zu bleiben. Die Kirche erstickt an ihrer Nabelschau.“ Für den Pfarrverband Schäftlarn hat Scheifele ein klares Ziel vor Augen: „Dass er Heimat für die Menschen bleibt und wird.“

Doch zurück zu Scheifeles Priesterjubiläum, das gleichzeitig mit dem Patrozinium gefeiert wird und dem sich nach dem Gottesdienst ein Pfarrfest anschließen wird. Für Musik sorgt die Blaskapelle Irschenhausen – und Scheifele mit ein paar Stücken selbst. „Ich spiele nämlich Querflöte.“ Und noch einen großen Wunsch wird sich der begeisterte Motorradfahrer am Sonntag erfüllen: „Ich wollte schon immer mal ein Freibier ausgeben“, sagt er und lacht. „Jetzt endlich wird’s.“

Die Feier

Die Feier zum 25. Priesterjubiläum beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul in Baierbrunn. Das Pfarrfest schließt sich an.