Das pikante Geheimnis hinter diesen Schildern in Neufahrn

Verwundert die Augen reiben sich derzeit die Neufahrner, die die Bäume gegenüber des Maibaumlagerplatzes betrachten. „Mai Bam“, „Dei Bam“, „Ihr Bam“ und „Sei Bam“ steht dort in etwa zwei Metern Höhe künstlerisch auf vier Holztäfelchen verewigt. Was hat das zu bedeuten?

Neufahrn – Sebastian Urban, Oberbursch der Neufahrner, muss auf die Frage erst einmal herzlich lachen. „Ich weiß jetzt nicht, ob man das schreiben darf...“, sagt er. Doch dann rückt er doch mit der Sprache raus. „Bei der Maibaumwache 2014 musste immer wieder mal jemand austreten.“ Und als einmal zwei Burschen an einem Baum standen, wurde sofort gefrotzelt, ,Hey, des is ned dei Bam! Des is meiner!’“ So kam man auf die Idee, die Bäume zu kennzeichnen, in meiner, deiner, seiner und ihrer. „Dieses Jahr haben wir die Schilder gleich hingehängt“, sagt Urban und, mit einem Augenzwinkern, „Nicht das doch noch Verwechselungen entstehen.“