Rennrad-Fahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein Rennrad-Fahrer bei Schäftlarn schwer verletzt worden (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer bei Schäftlarn schwer verletzt worden. Der Rennradler hatte die vorfahrtsberechtige VW-Fahrerin übersehen.

Schäftlarn - Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 12.35 im Ortsteil Neufahrn. Demnach war ein 38-jähriger Münchner mit seinem Rennrad auf der Zeller Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich mit der Starnberger Straße missachtete er die Vorfahrt für eine 51-jährige VW-Fahrerin aus dem Landkreis München.

Bei dem nicht mehr zu vermeidenden Zusammenstoß wurde der Radfahrer, der keinen Helm trug, auf die Motorhaube des VW gehoben und prallte anschließend gegen die Windschutzscheibe des Autos. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die VW-Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf über 5000 Euro.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.