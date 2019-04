Schäftlarn: Rolladen-Firma Schönberger entgeht Steuer-Millionennachzahlung– und will erweitern

Noch vor Ostern dürften alle bayerischen Unternehmen, die bei Google Werbung geschaltet haben, aus tiefster Seele aufatmen. Auch die Schäftlarner Rolladenfirma Schönberger.

Schäftlarn– Wie berichtet, war die Traditionsfirma vor einigen Wochen von einem Schreiben des Finanzamtes überrascht worden. Darin hieß es, 15 Prozent Quellensteuer müssten nachbezahlt werden. Es hätte sich um einen Betrag in der Höhe von insgesamt rund 4,5 Millionen Euro gehandelt. Nach der Auslegung des Finanzamtes hätte Schönberger für fremde Schulden haften müssen. Dafür, dass Google in Deutschland keine Steuer für Werbeeinnahmen bezahlt.

Bayerns Finanzminister Albert Füracker bekam jedoch in den vergangenen Wochen so viel Gegenwind von Wirtschaftsverbänden, dass er sich gegen die Initiative des Finanzamtes aussprach und klarstellte, dass inländische werbetreibende Unternehmen keinen Steuereinbehalt bei Online-Werbung vornehmen müssen. Unnötige steuerliche Mehrbelastungen bleiben ihnen nun also erspart, was eine Klärung auf Bund-Länder-Ebene ergeben habe. Thomas Kriesel vom Digitalverband Bitkom hatte es als „ein Unding“ bezeichnet, dass Schönberger für fremde Schulden haften hätte sollen. „Niemand hat dafür Rückstellungen gebildet und niemand hat dafür Vorsorge getroffen.“

Dem Geschäftsführer der Schäftlarner Rolladenfirma Schönberger dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein, dass die politischen Gespräche im März für ihn so positiv ausgefallen sind. Die Besteuerung, das hatte er im Gespräch mit dem Münchner Merkur klargestellt, hätte zu einer Belastungsprobe für sein Unternehmen geführt. Auch wenn es die weltweit tätige Firma nicht lebensbedrohlich getroffen hätte, habe ein Investitions-Stopp gedroht: Mit Planungen zum Bau von Verwaltungsgebäuden für bis zu 170 Mitarbeiter am Standort in Schäftlarn habe man sich erst einmal zurückgehalten. Der Neubau würde sieben bis acht Millionen Euro kosten. Jetzt kommen die Pläne wohl doch bald wieder aus der Schublade. MARC OLIVER SCHREIB