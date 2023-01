Pizza Statione? Müll-Ärger um Kartons am S-Bahnhof in Schäftlarn

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

An den Bahnhöfen in Schäftlarn und Ebenhausen ärgern sich die Leute über vollgestopfte Mülleimer. Die Deutsche Bahn begründet das mit weggeworfenen Pizzakartons, die die Behälter verstopfen. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst

An den Bahnhöfen in Schäftlarn und Ebenhausen ärgern sich die Leute über volle Mülleimer. Die Deutsche Bahn hat einen Verdacht.

Schäftlarn – Was ist los mit der Müllentsorgung an den Bahnhöfen in Hohenschäftlarn und Ebenhausen? „Seit zwei Monaten werden die Mülleimer der Deutschen Bahn auf den Bahnsteigen der S7 nur mehr sehr unregelmäßig, teilweise gar nicht geleert“, ist im Gemeindebrief zu lesen. Die Verwaltung habe diesbezüglich bereits Kontakt mit der zuständigen Stelle aufgenommen.

Entsorgung so wie immer

„Die Reinigungsintervalle unserer Stationen hängen unter anderem von den Fahrgastzahlen ab“, ist auf Anfrage des Münchner Merkurs von einem Sprecher der Bahn zu hören. An beiden Bahnhöfen wird Grobmüll in regelmäßigen Abständen entfernt, ebenso erfolge einmal wöchentlich die Leerung der Mülleimer. „Hohenschäftlarn ist immer mittwochs, Ebenhausen freitags an der Reihe.“ An diesem Intervall hätte sich laut Bahnsprecher in der Vergangenheit nichts geändert, ebenfalls gäbe es keine personellen Einschränkungen.

Bahn hat eine Vermutung

Aber: „In Hohenschäftlarn finden wir leider öfter Pizzakartons in den Mülleimern vor, die nicht zusammengefaltet oder zerkleinert wurden. Eventuell tragen diese zur Wahrnehmung nicht geleerter Mülleimer bei.“ Sollten Fahrgäste oder Bahnhofsbesucher eine ungewöhnliche Verschmutzung feststellen, können sie dies bei der 3-S-Zentrale München unter 089/13 08 10 55 melden. Das Telefon ist rund um die Uhr erreichbar.