S-Bahn-Unglück in Schäftlarn: Polizei sucht weiter nach Zeugen - Lokführer war Fahranfänger

Von: Tanja Kipke

Die Instandsetzungsarbeiten der Deutsche Bahn nach dem S-Bahn-Unglück nahe München haben begonnen. Unterdessen sucht die Polizei nach Zeugen.

S-Bahn-Unglück bei München : Instandsetzungsarbeiten der Bahn haben begonnen.

bei : Instandsetzungsarbeiten der Bahn haben begonnen. Polizei bittet Zugpassagiere, sich zu melden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dürften wohl Monate dauern.

Schäftlarn - Gut eine Woche nach dem tödlichen S-Bahn-Unfall in Schäftlarn bei München hat die Deutsche Bahn am Dienstag mit den Instandsetzungsarbeiten begonnen. „Nach aktuellem Stand werden wir die Arbeiten im Laufe der kommenden Woche abschließen und können den S-Bahn-Verkehr dann wieder aufnehmen“, sagte ein Bahn-Sprecher am Dienstag laut dpa. Unterdessen sucht die Polizei weiter nach Zeugen, beziehungsweise Passagieren, die sich zum Unfallzeitpunkt in einer der S-Bahnen befanden.

S-Bahn-Unglück bei München: Polizei bittet Passagiere, sich zu melden

In einer aktuellen Pressemitteilung der Münchner Polizei heißt es: „Für die weiteren Ermittlungen ist es nach wie vor äußerst wichtig mit allen Passagieren, die sich in den beiden S-Bahnen aufgehalten hatten, in Kontakt treten zu können.“ Jeder der zum Zeitpunkt des Unfalls in einer der beiden Züge war und seine persönlichen Daten noch nicht an die Polizei weitergegeben hat, soll sich umgehend mit der sachbearbeitenden Dienststelle in Verbindung zu setzen.

„Insbesondere auch wenn sie Verletzungen davongetragen haben.“ Hinweise zum Unfallhergang sollen bitte dem Unfallkommando an der Tegernseer Landstraße 210 in München gegeben werden. Die Beamten sind unter der Telefonnummer (089) 62 16 33 22 zu erreichen.

Bei dem Zusammenstoß der beiden S-Bahnen am Montag vor einer Woche wurden auf eingleisiger Strecke ein Mann getötet und 18 Menschen verletzt - sechs von ihnen schwer. Etwa 25 Menschen erlitten leichte Verletzungen, die ambulant vor Ort behandelt werden konnten. In den beiden Zügen befanden sich den Angaben zufolge je 60 Menschen. Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall.

Unfallursache nicht abschließend geklärt - Ermittlungen könnten Monate dauern

Die Unfallursache ist nicht abschließend geklärt. Die Untersuchungen konzentrieren sich auf einen der beiden Lokführer und ein auf Rot stehendes Haltesignal. Gegen einen 54-jährigen Triebwagenführer, der selbst schwer verletzt wurde, wurden vor diesem Hintergrund vergangene Woche Ermittlungen eingeleitet. Bei dem 54-Jährigen handelt es sich um einen Quereinsteiger und Fahranfänger. Er hatte aber laut Bahn eine einjährige Ausbildung. Es sei aber zu früh zu sagen, ob es sich um menschliches oder technisches Versagen gehandelt habe, betonte die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen dürften Wochen, wenn nicht Monate dauern. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier. (tkip mit dpa))