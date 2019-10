Schadensträchtiger Einbruch ins „La Mirage“

Sie kamen nachts, und sie hatten es auf den Inhalt der Geldspielautomaten abgesehen: In die Bar „La Mirage“ in Schäftlarn ist eingebrochen worden.

Schäftlarn – Zu einem schadensträchtigen Einbruch ist es in der Bar „La Mirage“ in Schäftlarn gekommen. Unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 4.30 und 15.45 Uhr in das Lokal an der Starnberger Straße 7 eingedrungen und rissen die installierte Alarmanlage aus ihrer Verankerung, sodass sie nicht mehr funktionierte.

Nun hebelten die Einbrecher im hinteren Bereich der Gaststätte die dort aufgestellten Geldspielautomaten mit den dazugehörigen Schein- und Münzbehältern auf. Den Sach- und Beuteschaden beziffert die Polizei mit mehreren Zehntausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat 52 bittet um Zeugenhinweise: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Starnberger Straße, Wolfratshauser Straße und den Bereich um den S-Bahnbereich Hohenschäftlarn Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium München unter Tel. 089 / 29100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

