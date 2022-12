Schäftlarn stimmt Investor-Plänen für Freiflächen-Photovoltaikanlage zu

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Deutsche Energieunion würde gerne an der A 95 bei Neufahrn eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten. Der Gemeinderat hat jetzt zugestimmt.

Schäftlarn - Die Leistung würde bei einer Stromproduktion von 3,3 Millionen Kilowattstunden liegen In der Septembersitzung hatten Stefan Michel und Djordje Oljaca als Firmenvertreter dem Gemeinderat ihre Pläne vorgestellt. Bei einer Ortsfahrt machten sich die Gemeinderäte nun selbst ein Bild.

„Der Hang ist stärker geneigt, als in den Planen dargestellt“, so Bauamtsleiter Andreas Porer. Aus seiner Sicht spräche aber nichts gegen das Projekt. „Wir haben hier die Kriterien der von der Regierung Unterfranken erstellten Planungshilfe zurate gezogen.“ Das Areal liegt nicht im Naturschutzgebiet, der Boden sei nicht von hoher landwirtschaftlicher Qualität. Auch als Fläche mit hohen Erholungswert könne das Gebiet nicht bezeichnet werden.

Vorschläge aus dem Gemeinderat

Und: Mit dem neuen Erneuerbare-Energien-Gesetz 2021 wurde die Möglichkeit geschaffen, Kommunen an den Solarparks zu beteiligen. „Bei den neuen Solarparks dürfen den Standortgemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge angeboten werden“, erklärte Porer.

Altbürgermeister und CSU-Gemeinderat Matthias Ruhdorfer brachte den landschaftsplanerischen Aspekt auf den Tisch. Ihm bereite die seiner Ansicht nach zu geringe Entfernung zur Staatsstraße Sorge. Er schlug eine geänderte Ausweitung vor. Bürgermeister Christian Fürst (CSU) sah den Abstand als unkritisch an. Es wird höchstens die Rückseite einer Zeile zu sehen sein.“

Ob man nicht den Kieslagerplatz an dieser Stelle mit in die Bebauungspläne einbeziehen könne, überlegte Dominik Stoiber (CSU). Ein Gedanke, der als „prüfungswürdig“ aufgenommen wurde, auch wenn der Verpachtungsvertrag für dieses Areal zur Lagerung von Kies noch länger laufen würde.

Sorge, dass man Entscheidungsfreiheit aus der Hand gibt

„Nur“, so Manuela Beichhold (UWG) mit Blick auf den Betreibervertrag, „geben wir hier nicht zu viel aus der Hand? Was ist, wenn der Investor verkaufen will? Wir hätten nicht einmal ein Vetorecht.“ Zudem würde sie sich wünschen, dass künftig auch auf eine Beteiligungsmöglichkeit der Bürger geachtet werde. Fürst merkte an, dass der Investor auf einem privatem Grundstück die Anlage bauen möchte. „Wir können ihn nicht dazu zwingen, Bürger zu beteiligen.“ Der Rat sprach sich mit zwei Gegenstimmen für die Aufstellung eines Bebauungsplans aus.