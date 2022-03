Teure LED-Umrüstung für Schäftlarner Klärwerk

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

LED-Leuchten: Die Investition amortisiert sich nicht überall so schnell wie an Bahnunterführungen. © tb

Eine Umrüstung des Klärwerk-Betriebshauses mit LED ist dermaßen kostenintensiv, dass sich die Gemeinderäte für eine günstigere Variante entschieden hat.

Schäftlarn – Die Idee ist gut, sorgte aber im Werkausschuss für Verwirrung. Das Energie Effizienznetzwerk hatte der Gemeinde Schäftlarn vorgeschlagen, die Beleuchtung des Betriebsgebäude des Klärwerks auf LED umzustellen. „Dazu haben wir Angebote eingeholt“, erläutert Werksleiter Kilian Streidl.

Ganze Träger müssen ausgewechselt werden

Das Ergebnis allerdings war ernüchternd. „Wir sprechen von 13 200 Euro.“ Alternativ könne man sich auf Küche, Zugang und Warte beschränken. „Hier lägen wir bei 5000 Euro.“ Schließlich geht es nicht darum, die eine Röhre durch Einschrauben einer LED-Röhre zu ersetzen. „Hier muss der ganze Träger gewechselt werden.“ Bürgermeister Christian Fürst weist zudem auf das Alter des Gebäudes hin. „Das wurde Ende des vergangenen Jahrhunderts gebaut. Da muss einfach mehr gemacht werden.“ Allerdings bedeute das auch eine Amortisierungszeit der Summe zur Umstellung von rund 42 Jahren. „Das ist schon ein bisschen viel“, meldete sich Christian Lankes (Grüne) zu Wort. „Zehn, Fünfzehn Jahre würde ich ja noch verstehen – aber keine 42 Jahre.“ Damit spricht der Politiker seinen Ratskollegen aus der Seele. Alternativ bleibt, erst dann einen Austausch vorzunehmen, wenn eine Lampe kaputt gegangen ist. Allerdings beinhaltet ein Stück-für-Stück-Ersatz andere Kosten. „Es wird teuer, wenn der Techniker für jede Lampe einzeln kommen muss“, merkt Lankes an. „Wenn es schief geht, liegen wir dann über 5000 Euro.“ Letztlich plädierte das Gremium dafür, in der „kleinen Variante“ die Leuchtmittel gegen LED auszutauschen. „Vorausgesetzt“, so Fürst, „die Amortisation liegt in einem vernünftigen Zeitrahmen.“