Programm, Parken, Festzug: Großer Wegweiser fürs Loisachgaufest in Schäftlarn

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Festzelt steht, alles ist bereit für das große Loisachgaufest am Drotwiesenweg in Hohenschäftlarn. © sh

Heute geht’s los mit dem Loisachgaufest in Hohenschäftlarn. Hier gibt es einen großen Überblick zu Parkmöglichkeiten, Programm, Festzug und Dult.

Schäftlarn – Am heutigen Donnerstag fällt der Startschuss zum Gaufest 2023 im Festzelt am Drotwiesenweg in Hohenschäftlarn. Bis Sonntag, 2. Juli, treffen sich hier die Trachtler des Loisachgaus sowie Gäste und Bürger, um miteinander zu feiern. Organisiert haben die Festtage – von der Gaudiolympiade über Kabarett- und Gauheimatabend bis hin zu einem Festzug quer durch die Isartalgemeinde – der Gebirgstrachtenerhaltungsverein Almrösl Hohenschäftlarn (GTEV) mit Franz Fischer an der Spitze. Alle Informationen rund ums Fest gibt es hier im Überblick:

Parken

Es stehen zwei Parkplätze in unmittelbarer Nähe zum Festzelt zur Verfügung. „Einer ist in der Nähe vom Kreisverkehr bei der Einfahrt zur Feuerwehr“, sagt Fischer, der andere fast direkt neben dem Festzelt.“ Insgesamt könne man so 1700 bis 1800 Autos unterbringen. Was auch nötig sein wird, da gerade am Sonntag zum Gottesdienst und Festzug allein 2500 Teilnehmer erwartet werden. „Ich bitte daher alle anderen, möglichst mit dem Fahrrad oder, wenn es geht, zu Fuß zu kommen“, formuliert der Vorsitzende sein Anliegen. Er lacht. „Wer mit dem Fahrrad kommt, kann die Kilometer ja dann gleich beim Stadtradln mit abrechnen.“

So verläuft der Weg des Festzugs. © Münchner Merkur

Programm

Der Bieranstich ist heute um 19 Uhr im Festzelt am Drotwiesenweg, im Anschluss spielt die Band „El Prosit“. Am Freitag musiziert die Jugend beim Dorfratsch (alle Bürger über 70 Jahren sind hier zu einer Tasse Kaffee und Kuchen eingeladen) ab 14 Uhr. Beim Gauheimatabend ab 19.30 Uhr stellt sich der Trachtenverein vor und zeigt eigens einstudierte Tänze. Der Samstagabend steht ganz im Zeichen von Kabarettistin Martina Schwarzmann. Karten gibt es leider keine mehr, sie sind alle restlos ausverkauft. Das Loisachgaufest wird am Sonntag ab 10 Uhr mit einem Feldgottesdienst gegenüber auf der Wiese vom Sportheim am Wangener Weg eingeläutet.

Beginn ist hier am Samstag um 10 Uhr. Es haben sich 24 Teams angemeldet, um um die ausgelobten Preise zu kämpfen. Franz Fischer hofft auf zahlreiche Zuschauer, die die „Olympioniken“ anfeuern und die Handwerker auf der „Kloanen Dult“ besuchen. Für die Kleinen ist ein Karussell und eine Schiffsschaukel aufgebaut. Die Dult hat am Freitag ab 14 Uhr, am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr geöffnet.

Festzug

Der Festzug beginnt am Sonntag um 14 Uhr am Festzelt. Über den Kreisverkehr geht es die Starnberger Straße entlang bis zur Bahnhofstraße. Dort wird gewendet und es geht zurück bis zur Schorner Straße, vorbei an der Bäckerei Valent, am Maibaum links über den Kirchberg bis zum Wangener Weg. Dort mündet der Zug wieder auf die Starnberger Straße und führt über den Kreisverkehr zurück ins Festzelt. „Insgesamt 2,4 Kilometer“, rechnet Fischer vor. „Wir wollten ihn nicht zu lang, weil ja einige Höhenmeter mit drin sind.“ Dass sich die Festzugteilnehmer nach der Wende beim Dallas begegnen, ist gewollt. „Es war der ausgesprochene Wunsch der Trachtler. Man will sich ja schließlich auch sehen und begrüßen.“ Neben den Trachtlern werden 18 Blaskapellen, fünf Trommlerzüge und sieben Kutschen erwartet, darunter die Ehrenkutsche für die Geistlichkeit. Die Ebenhauser Feuerwehr will auch mit ihrem alten Spritzenwagen teilnehmen, ebenso werden Nachbildungen der Kirchen auf Anhängern dabei sein.