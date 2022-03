Bank schafft Unterkunft für Flüchtlinge - Wohnraum für den Notfall

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Hier in das Gebäude der Bank werden bald acht Flüchtlinge einziehen. © sh

Eher ungewöhnlich ist, dass eine Bank im Notfall für Flüchtlinge Wohnraum schafft. Genau diesen Schritt hat die Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Isar-Loisachtal in Hohenschäftlarn unternommen.

Schäftlarn – „Wir wollten nicht nur Geld geben“, so Andreas Pentenrieder, Bereichsleiter Vertriebsmanagement und Omnikanal. Die Bank hat bereits 2500 Euro gespendet, und auch die Mitarbeiter folgten dem Aufruf zu helfen, „aber das war uns nicht genug.“ Für die Bankmitarbeiter sind gerade die Menschen aus Pidkamin, mit dem Schäftlarn in Freundschaft verbunden ist, keine Unbekannten. „Immer wenn Maria Reitinger von der Osteuropahilfe Kinder eingeladen hat, sind sie bei uns in der Bank vorbei gekommen“, erzählt Pentenrieder, „und durften etwas zum Malen oder Spielen mitnehmen“. Dann kam die Idee beim Treffen der Bankvorstände: Wenn man in der Geschäftsstelle in Hohenschäftlarn die flexiblen Büroräume im zweiten Stock vorübergehend auflösen würde und ein paar Umbauten in die Wege leite, könnte hier auf rund 100 Quadratmetern Wohnraum entstehen. „Die Voraussetzungen, wie zum Beispiel ein eigener Eingang und eine strikte Trennung zu den Bankräumen waren gegeben“, sagt Pentenrieder. Auch von der Infrastruktur her sind die Räume an der Bahnhofstraße ideal.

Handwerker kümmert sich um Wasseranschlüsse

Also wurde nicht lange überlegt. Mitarbeiter schleppten Aktenordner aus den Räumen, ein Handwerker kümmerte sich um die Wasseranschlüsse, WLan funktioniert bereits. „Die Internetverbindung ist unersetzbar“, betont Pentenrieder. „Gerade weil die Menschen, die hier wohnen werden, den Kontakt zu ihren Angehörigen nicht verlieren wollen.“ Sobald die Zimmer eingerichtet sind, werden vermutlich acht Personen einziehen können. SABINE HERMSDORF-HISS