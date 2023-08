Zeitzeugnis und keine Ehrung? Bild von Nazi-Bürgermeister bleibt im Rathaus hängen

„So einen Mann sollten wir nicht ehren“

Gustav Veith wurde von den Nazis als Bürgermeister von Schäftlarn eingesetzt. Ohne Wahl. Kann so einer weiter in der Porträtgalerie im Rathaus hängen? Kann er, entschied nun der Gemeinderat.

Schäftlarn – Den Stein ins Rollen gebracht hatte Schäftlarns SPD-Gemeinderatsmitglied Florian Biberbach. Er monierte in einer Sitzung am Anfang des Jahres, dass in der Porträtgalerie von Schäftlarns Bürgermeistern einer dort nicht hingehöre: Gustav Veith (1933 bis 1945). „Er wurde ohne Wahl während der Nazizeit eingesetzt. So einen Mann sollten wir nicht ehren“, Biberbachs Begründung.

Veith, geboren 1890, war Mitglied der NSDAP. Als ein Extraktionswerk, sprich eine Tierkörperbeseitigungsanlage in der Nähe des Bahnhofs Hohenschäftlarns zwischen B11 und Bahngleis an die Gemeinde verkauft wurde, erwarb Gustav Veith den Fabrikmittelbau. Der Geschäftsmann unterhielt zuvor bereits in Wolfratshausen eine Edelbrandwein- und Likörfarbrik. Laut Unterlagen des Gemeindearchivs zog Veith schon ein paar Monate später in die Isartalgemeinde. 1933, mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten endete auch die demokratische Selbstverwaltung. Vorher gewählte Bürgermeister – in Schäftlarns Fall Josef Böck – wurden abgesetzt und durch NSDAP-treue Bürgermeister ersetzt.

„Als Mitläufer eingestuft“

Unterlagen über Veiths Amtszeit sind nicht erhalten, nur ein Hinweis auf seiner Meldekarte: Veith wurde nach dem Einmarsch der Amerikaner in der Zeit zwischen 8. Juni 1945 und 7. Oktober 1947 in das Internierungslager Moosburg überstellt. „Er wurde“, so Bürgermeister Christian Fürst, „als Mitläufer eingestuft.“ Der Gemeinderat entschied sich in einer weiteren Sitzung dafür, das Bild hängen zu lassen, oder wie Dominik Stoiber es ausdrückte: „Das Foto ohne Erklärung abzuhängen, ist keine Lösung – man meint ja sonst, da war nix.“ Fürst sah den Platz in der Galerie ebenfalls als Zeitzeugnis und nicht als Ehrung.

Das Gremium einigte sich darauf, einen Zusatz unter dem Foto anzubringen. Dies ist nun geschehen. „Von den NS-Machthabern ohne Wahl ernannter 1. Bürgermeister“ steht nun darunter. Ein QR-Code zum Scannen informiert über weitere Hintergründe.

