Zusammenstoß beim Abbiegen

Zusammenstoß an der Kreuzung: Eines der beteiligten Autos war nach einem Unfall in Schäftlarn nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden.

Schäftlarn - Rund 6500 Schaden sind bei dem Unfall entstanden. Eine 41-jährige Frau aus Tutzing war am Sonntag gegen 18.15 Uhr auf der Starnberger Straße in Schäftlarn unterwegs. An der Kreuzung zur Münchner Straße wollte sie nach links abbiegen und übersah laut Polizei den Mercedes eines entgegenkommenden Münchners (65). Die Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt.