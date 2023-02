Trist und ungemütlich: Schäftlarner Bahnhofsplatz soll endlich schöner werden

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Hier soll alles bald viel schöner werden: Mit Bäumen, Hecken, Bänken, einem offenen Bücherschrank und Veranstaltungen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der triste triste Bahnhofsplatz in Hohenschäftlarn wird umgestaltet. Die Landschaftsarchitektin hat jetzt ihre Pläne vorgestellt.

Hohenschäftlarn – Der Platz am Bahnhof Hohenschäftlarn: Schön oder gar ansprechend kann man ihn im jetzigen Zustand nicht bezeichnen. Eher als trist. Das soll sich nun dank Landschaftsarchitektin Emily von Hoyos und Architektin Christiane Holst ändern. Im Gemeinderat stellte von Hoyos die Pläne zur Umgestaltung vor. „Wir wollen ihn attraktiv und nachhaltig gestalten“, so von Hoyos.

Bäume und Hecken

Durch die Verbreiterung der Bahnhofstraße wird der Platz noch ein wenig schmaler als jetzt. „Daher haben wir uns nicht für Baumreihen, sondern Baumgruppen entschieden, um das optisch etwas aufzufangen.“ Halbhohe Hecken aus Feuerdorn sollen den Platz zur Bahnhofstraße hin abgrenzen, aber durch Aussparungen (etwa alle fünf Meter) ein Betreten möglich machen. Das Kunstwerk „Begegnung“ in der Mitte des Platzes soll durch Bäume betont werden. Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein – „egal, ob man sich vom Dallas eine Semmel geholt hat, auf den Bus wartet oder sich einfach hier ein bisschen ausruhen möchte“.

Kino und Konzerte

Gerade der hintere, ruhigere Bereich soll auf Familien ausgelegt werden. Eine Halbkugel wird als Spielskulptur zum Klettern einladen, ein Bücherschrank in einer ausgedienten Telefonzelle, die die Gemeinde bereits erworben hat, eingerichtet. Als Bodenbelag schlagen die Planerinnen Schotterrasen vor, um eine Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten.

Für eine bessere Aufenthaltsqualität sollen auch die Glascontainer entfernt werden. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Von Hoyos schweben auf der neuen Ortsmitte neben dem Wochenmarkt auch Veranstaltungen wie Freilichtkino oder Open Air-Konzerte vor. Doch gerade über den Wochenmarkt machen sich Matthias Ruhdorfer und Susanne Dichtl (beide CSU) Gedanken. „Wie sollen die Händler sich platzieren, wenn der Platz noch schmaler ist? Im Prinzip müssten sie so einfahren, wie sie dann letztendlich auch stehen.“ Ruhdorfer schlug eine eventuelle Sperrung der Bahnhofstraße während der Wochenmarktzeiten vor. „Aber“, warf Bürgermeister Christian Fürst (CSU) ein, „das geht nicht so einfach. Wir können die anderen Gewerbetreibenden wie die Bank, den Friseur oder den Gasthof, nicht zu Gunsten der anderen beeinträchtigen.“

Abgrenzung zur Bahn

Christian Doll (CSU) monierte, dass der Platz zur Gleisanlage hin weiter offen sei. „Ich würde mir hier auch eine Abgrenzung mit Hecken oder ähnlich wünschen.“ Gerade in der „ruhigen Zone“ würde man „mit dem Rücken direkt zwei Meter neben der Bahn“ sitzen. Doch das Problem: Weg und Teile des Kiesplatzes liegen auf Bahngrund. „Wir werden Kontakt aufnehmen“, versprach Fürst. „Ein Gestattungsvertrag könnte eine Lösung sein.“

Glascontainer stören

Ein ungeklärter Punkt ist die Platzierung der Glascontainer. „Die sind dort ein absolutes No-Go, wenn wir eine neue Aufenthaltsqualität erreichen wollen“, sagte Christian Lankes (Grüne). Vielleicht wäre eine Verschiebung auf den Park&Ride-Platz eine Möglichkeit, so erste Überlegungen.

Großes Thema waren zudem die Baumpflanzungen. Die jetzigen Bäume kränkeln seit einiger Zeit vor sich hin. Von Hoyos hat verschiedenste Bäume (Allershausen-Ahorn, Silberlinden, Pennsylvanische Eschen) für die drei geplanten Bauminseln vorgeschlagen, die nach dem „Stockholmer Modell“ gesetzt werden sollen. Das heißt, dass der Baum in eine Grube mit strukturreichem Substrat gesetzt wird. Darunter befindet sich Grobschotter, der den Wurzeln zudem als Verankerungsmasse dient. Oberflächenwasser wird über Schächte in den Drainageschotter geleitet, wo es gleichmäßig versickern kann. „Das garantiert, dass sich der Baum wohlfühlt“, betont die Landschaftsarchitektin. Und: Er würde auch nicht mehr so stark an der Oberfläche wurzeln. „Und außerdem“, so Lankes unter dem Gelächter des Rats, „kann man ihn ab und zu umarmen. Das hilft bestimmt.“

Kosten

An Kosten für die Umgestaltung des Platzes rechnen die Planerinnen mit rund 98 000 Euro. Grundsätzlich stimmte der Rat der Planung zu, offene Fragen sollen später im Bauausschuss weiter behandelt werden.