Schäftlarner fordern Tempo 30 auf der Starnberger Straße

Mit einem Schreiben und 29 Unterzeichnern auf einer Unterschriftenliste haben sich die Anwohner der Starnberger Straße in Hohenschäftlarn an die Gemeindeverwaltung gewandt. Ihr Anliegen: eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der viel befahrenen Starnberger Straße zwischen Kreisverkehr und Einmündung Bahnhofstraße auf Tempo 30.

Hohenschäftlarn – „Derzeit gilt dieses Tempolimit nur an der gefährlichen und kurvenreichen Gefällestrecke zwischen Blumen Geisler und der Einmündung Unterdorf in beiden Fahrtrichtungen“, stellte Bauamtsleiter Stefan Jocher die derzeitige Situation im Gemeinderat jetzt dar. Bei der Starnberger Straße handelt es sich um eine Staatsstraße, zuständige Behörde ist hier das Landratsamt. „Der Antrag wurde bereits weiter geleitet.“ Nun wird der Gemeinderat um seine Meinung gebeten, bevor eine Prüfung durch das Staatliche Bauamt und die Polizei in Auftrag gegeben wird.

„Die Verwaltung kann die Argumente der Anlieger nachvollziehen“, so Jocher, „und empfiehlt dem Gemeinderat, den Antrag zu unterstützen.“ Georg Lang (CSU) jedoch hielt eine so lange Strecke mit Tempo-30-Beschränkung für „übertrieben“. „Ich sehe keine Notwendigkeit, sie bis zum Kreisel auszudehnen. Ich denke, bis zum Wangener Weg inklusive der Bushaltestelle dürfte reichen.“ Dem widersprach Christian Lankes (Grüne) – und sprach damit gleichzeitig allen anderen Wortmeldern aus der Seele. „Es macht keinen Sinn, im Kreisel langsam zu fahren, dann über 200 Meter auf Tempo 50 zu beschleunigen, um dann wieder auf 30 Stundenkilometer abzubremsen.“ Er sieht das Anliegen als „kleine Maßnahme, die Starnberger Straße etwas sicherer zu machen.“

Die Gemeinderäte befürworteten mit 17:1 den Beschlussvorschlag.