Pfarrer Scheifele: „Ich kann Krise“

Ehemaliger Militärseelsorger leitet den Pfarrverband Schäftlarn

Der katholische Pfarrverband Schäftlarn hat einen neuen Geistlichen, seit letzten Herbst. Stefan Scheifele ist ein besonderer Pfarrer, zwölf Jahre lang war er Seelsorger bei der Bundeswehr. Und er hat einen Heilpraktiker für Psychologie gemacht. Er sagt: „Ich kann Krise.“

Schäftlarn – Gelegenheit, genau das unter Beweis zu stellen, bekam er viel eher, als ihm das recht gewesen sein dürfte – beim Zusammenprall der beiden S-Bahnen auf der Strecke der S7 vor ein paar Wochen nämlich (wir berichteten). Auch Scheifele war, wie viele andere Seelsorger, wenige Stunden nach dem Unfall vor Ort, betreute stundenlang Betroffene, die in den Wagen gesessen waren, ließ sie reden, hörte zu. Ein paar Tage später eröffnete er dann einen Gottesdienst zum Thema, zu dem er mit den evangelischen Kolleginnen Elke Söllner und Sabine Sommer geladen hatte, mit den Worten: „Schon im Alten Testament kennt man das Jammern und das Klagen. Jammern macht das Leid schlimmer, bei der Klage legt der Gottgläubige, was ihm weh tut, vor Gott nieder.“

Unterschied zwischen Jammern und Klagen fundamental

Einige Wochen später sitzt man ihm nun im Pfarramt in Schäftlarn gegenüber. Er trägt ein schwarzes T-Shirt, den Vollbart hat er gestutzt, im linken Ohr: ein kleiner Ohrring. Er schaut einen an, wenn man redet, er antwortet überlegt. Sagt dann eben, der Unterschied zwischen Jammern und Klagen sei fundamental und würde generell eine Haltung im Leben widerspiegeln. „Wenn ich im Jammern bleibe, dann ändert sich nichts, das Unglück verfestigt sich nur.“ In der Klage, die hier freilich nicht juristisch gemeint ist, sondern „im Sinn der Klagemauer“, würde „ich in meiner Ohnmacht zum Allmächtigen gehen“. Und mich sozusagen beschweren. „Das Leid, das ein Mensch erfährt“, weiß Scheifele, „braucht einen Ort, von dem er, der Mensch, sich dann wegbewegen kann“.

Auch als Motorradfahrer unterwegs

Der ungewöhnliche Geistliche, der übrigens auch Motorradfahrer ist, sagt: „Mir hilft der Spruch: Was mich bedrückt, muss ich ausdrücken, bevor es mich erdrückt.“ Der Klagende würde etwas verändern wollen, im Gegensatz zum Jammernden vermeide er Stagnation, eine Weiterentwicklung bleibe möglich. Was, ganz nebenbei, dem ganzen Leben gegenüber die bessere Einstellung sei. „Auch ein Beziehungsverhältnis, in dem sich nichts mehr tut, kannst Du vergessen.“

18 Monate als Seelsorger im Kosovo

Man kann zu all dem nur sagen: Er muss es wissen. Als Militärpfarrer hat er, inzwischen 54 Jahre, nicht nur dann Soldaten betreut, wenn die gerade auf Heimaturlaub waren. Sondern er war mit ihnen vor Ort, im Krieg. 18 Monate arbeitete er als Seelsorger im Kosovo, die Zeit beschreibt er so: „Während wir nicht wussten, ob wir überleben, haben die Leute in Deutschland den Superstar gesucht.“ Man merkt im Gespräch, dass er nicht nur Teil der Bundeswehr war (ohne Teil der Bundeswehr-internen Hierarchie zu sein), sondern sich auch zur Bundeswehr gehörig fühlte. Und dass Deutschland sich damals an den NATO-Luftangriffen auf Serbien beteiligte, ohne UN-Mandat – das empört ihn noch heute.

Corona gehört entzaubert

Natürlich gelte das mit dem Unterschied zwischen Jammern und Klagen auch im Zusammenhang mit der Pandemie, die uns seit zwei Jahren am Wickel hat. Stefan Scheifele sagt, wir müssten endlich „Abschied nehmen von der Vor-Corona-Zeit“, es gehe darum, das Leben jetzt neu, also mit Corona, zu gestalten: „Wenn ich am Vor-Corona-Habitus festhalten will, verhindere ich Entwicklung.“ Corona gehöre „entzaubert“, man müsse dem Ganzen die „negative magische Stimmung“ nehmen, „die braucht keiner“.

Man musss sich auf das Schlimmste einstellen

Und der Krieg in der Ukraine? Sind wir dem nicht alle miteinander ohnmächtig ausgeliefert? Stefan Scheifele lächelt ein wenig, vorhin hat er die Hände ausgebreitet, als wolle er dieses Besprechungszimmer segnen, jetzt schaut er auf den Tisch und sagt: In solchen Situationen habe es sich bewährt, sich den „worst case“, das schlimmste Szenario, vorzustellen und sich darauf einzustellen. Sich zu überlegen, „worauf kommt es für mich an, wenn alles zusammenbricht“. Entsprechend wappnet man sich dann, was keinesfalls heißt, dass man nun anfangen soll, zu hamstern. „Hamstern ist eine Panikreaktion“, meint er, und sagt dann sinngemäß: Ansatzweise vorbereitet zu sein darauf, dass Lieferketten zusammenbrechen, würde den einen oder anderen vielleicht aber doch beruhigen.

Er wäre an sich gern bei der Bundeswehr geblieben, länger als zwölf Jahre darf man dort jedoch als Seelsorger nicht arbeiten. Und? „Ich bin auch hier, im Isartal, zufrieden.“