Spendenaktion am Gymnasium Schäftlarn: Schüler erlaufen Rekordsumme

Geld für indische Partnerschule

Von Sabine Hermsdorf-Hiss schließen

Die Summe ist unglaublich: Etwa 15 000 Euro haben die Schüler und Lehrer des Gymnasiums der Benediktiner in Kloster Schäftlarn beim Spendenlauf für ihre Partnerschule „Stella Maris“ in Indien zusammenbekommen.

Schäftlarn - Die Aktion Sternstunden hatte 2016 und 2018 den Bau der neuen Schule in Mondikunta im Khammam-Distrikt finanziert - und das Gymnasium Schäftlarn hatte zugesagt, zu den laufenden Kosten seinen Beitrag zu leisten. Die Partnerschaft zwischen den beiden Einrichtungen geht auf eine Begegnung von Bischof Paul Maipan aus Indien, der sich sehr für Bildung einsetzt und Schulleiter Wolfgang Sagmeister zurück. „Aus dem zufälligen Kontakt wurde Freundschaft“, erzählt Präfekt Franz Russer. Der Geistliche reiste immer wieder nach Deutschland, um hier Freunde und Förderer zu besuchen. „Und: Wer als Freund des Bischofs nach Hyderabad flog, der bekam in dessen Bistum Khammam, seine Schulen und seine sozialen Projekte gezeigt.

Ehemalige Schüler reisen nach Indien

Diese Einladung nahmen 2013 Dennis Deininger und David Straub, zwei frischgebackene Schäftlarner Abiturienten, wahr. „Stella Maris“ war zu diesem Zeitpunkt noch eine fixe Idee, die aber bei den beiden Reisenden offene Türen einrannten. Begeistert berichteten sie in der Heimat davon. Zwei Jahre später, 2015, machten sich die ehemaligen Schüler Georg Sibbel und Alex Wilde auf dem Weg nach Indien - genauer, zu „ihrer“ Baustelle der Schule, das jetzt ein gemeinsames Projekt von Sternstunden, Missio München, Bischof Paul Maipan und dem Schäftlarner Gymnasium war.

+ Insgesamt 5607 Mal liefen alle Teilnehmer um das Schulareal. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auch der Abt macht sich auf den Weg

2016 war die Partnerschule erneut das Ziel einiger Abiturienten und auch Sagmeister und Abt Petrus Höhensteiger packten die Koffer und reisten in das Bistum Khammam. Der Austausch wurde immer lebendiger. 2018 reiste die Schülergruppe des P-Seminars nach Indien und erstellten nach ihrer Rückkehr eine Spendenbroschüre. Mittlerweile konnten Bischof Paul, Sagmeister und Abt Petrus die Einweihung des zweiten Stocks der Stella Maris Schule feiern. Außerdem wurde an diesem Tag der Grundstein für das Internat direkt an der Stella-Maris-Schule gelegt. Ein Gegenbesuch des Bischofs und seines Sekretärs Father Kiran in der Isartalgemeinde folgte.

Aus Partnern sind Freunde geworden

„Bei all den Begegnungen lernten wir voneinander“, so Russer. „Im Laufe der Zeit sind so aus Partnern Freunde geworden.“ Kein Wunder also, dass die ganze Schule, von der fünften bis zur zehnten Klasse voller Engagement an den Start ging. Und auch die Lehrer ließen sich nicht lange bitten. Möglichst lukrative Sponsorenverträge pro Runde wurden ausgehandelt. „Ein Kollege ist absoluter Dortmund-Fan“, berichtet Leher Johannes Huber. „Gegen einen bestimmten Aufschlag war er bereit, im Bayerntrikot zu laufen.“

Und dann war es soweit: „Wenn die Signalklappe klappt“, rief Sagmeister unter dem Johlen der Schüler ins Mikro, „gehts los.“ Er selbst ging mit gutem Beispiel voran. „Vorgenommen hatte ich mir zumindest zwei Runden.“ Und was wurde es? Sagmeister übertrumpfte sich selbst haushoch: Er lief die Strecke 43 Mal.