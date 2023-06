Asbest auf dem Kirchendach: Pfarrer entdeckt per Zufall das Dilemma

Von: Andrea Kästle

Der spitze Turm von der Kirche St. Benedikt muss abgedeckt werden. © Andrea Kästle

Per Zufall hat Pfarrer Stefan Scheifele entdeckt, dass etwas mit dem Dach der Kirche St. Benedikt in Ebenhausen nicht stimmt. Ein Gutachter bestätigte jetzt: Die Dachschindeln sind voller Asbest.

Schäftlarn – Die Gemeinde Schäftlarn hat in ihren verschiedenen Ortsteilen drei katholische Kirchen – und zwei sind momentan Baustellen. St. Georg, die gelb getünchte alte Pfarrkirche, Wahrzeichen der Gemeinde im Oberdorf, wird seit geraumer Zeit rundumsaniert. Jetzt ist auch St. Benedikt in Ebenhausen weiträumig abgesperrt worden mit einem Bauzaun samt „Betreten verboten“-Schild – das Dach muss erneuert werden, es hat sich herausgestellt, dass die Schindeln, die in den 60er Jahren zur Verwendung kamen, Asbest enthalten.

„Betreten verboten“: Jetzt ist auch St. Benedikt, die katholische Kirche von Ebenhausen, eine Baustelle. © Andrea Kästle

Pfarrer Stefan Scheifele hatte das zufällig festgestellt, als sich letztes Jahr ein paar der Platten gelöst hatten. „Ich hab vorsichtshalber einen Gutachter eingeschaltet“, bald war klar, dass man nicht drumrum kommen wird, das Gotteshaus neu zu decken - inklusive des spitzen, sehr besonderen Turms. Gottesdienstbesucher können freilich am Sonntag gefahrlos zur Messe kommen, einer der Eingänge wurde eingehaust.

Vor Asbest-Staub muss keiner Angst haben

Wie lang sich alles hinziehen wird, ist derzeit noch offen – zuständig für die Maßnahme, die einen siebenstelligen Betrag kosten wird, ist das Ordinariat. „Vor dem Winter muss wenigstens die Entscheidung getroffen werden, wie es weitergeht“, erstmal wird die Kirche, errichtet eigentlich für einen von den viel größeren Ortsteil, der Ebenhausen dann aber doch nicht werden wollte, notfallmäßig mit einer Folie abgedichtet. Angst haben, dass sie unter Umständen Asbest-Staub einatmen, müssen weder Spaziergänger, die an St. Benedikt vorbeigehen, noch Kirchenbesucher. Beauftragt mit der Sanierung wurde eine Fachfirma, die sich aufs Entsorgen von asbesthaltigen Baustoffen spezialisiert hat. Die Innenschale ist von dem Ganzen nicht betroffen.

Auch St. Georg entpuppt sich als Sorgenkind

Derweil hat sich auch St. Georg als Sorgenkind herausgestellt. Eingerüstet ist zwar nur noch das Kirchenschiff, nicht mehr der Turm. Aber die Arbeiten haben gezeigt, dass der Dachstuhl sehr viel mehr marode ist man von außen hat sehen können. St. Benedikt abzudecken, wird voraussichtlich wenige Wochen in Anspruch nehmen.