Strom wird ins Netz eingespeist: Schäftlarner Ausschuss empfiehlt den Bau einer Photovoltaikanlage am Bauhof

Energieerzeugung

Von Sabine Hermsdorf-Hiss schließen

In Schäftlarn hat die Gemeinde ein Budget für Photovoltaik im Haushalt vorgesehen. Jetzt soll ein Teil abgerufen werden, um am Bauhof tätig zu werden.

Schäftlarn – Geht es nach dem Willen des Umwelt- und Mobilititätsausschusses in Schäftlarn, dann sollen die Arbeiter erneut am Drotwiesenweg anrücken. Doch diesmal ohne Betonmischer und Ziegel, sondern mit einer Photovoltaikanlage. 2021 wurden das Feuerwehrgerätehaus und der Bauhof errichtet, allerdings ohne bislang die großen Dachflächen für Energieerzeugung zu nutzen. „Nun wollen wir hier nachrüsten“, sagt Klimaschutzmanagerin Stefanie Morgenstern.

Den Anfang soll der Schäftlarner Bauhof machen, da hier bereits beim Bau die Errichtung einer Photovoltaikanlage in Betracht und so das Dach entsprechend vorbereitet worden ist.

Bis zu 150.000 Euro darf die Anlage mit Installation kosten

Im Haushaltsplan wurden bereits 250 000 Euro für Photovoltaikanlagen auf kommunalen Liegenschaften eingestellt. „100 000 Euro bis 150 000 Euro entfallen hier auf den Bauhof.“

Nur, wie soll man am besten mit dem Solarstrom verfahren? Morgenstern zeigt vier Möglichkeiten auf: Kompletter Eigenverbrauch durch den Anlagenbetreiber, komplette Einspeisung in das öffentliche Stromnetz, eine Kombination aus beidem oder die Verpachtung der Dachflächen an einen Investor oder eine Energiegenossenschaft.

Die Klimaschutzmanagerin und die Verwaltung diskutierten alle Möglichkeiten mit ihren Vor- und Nachteilen. „Das Ergebnis: Wir favorisieren die Errichtung und den Betrieb in Eigenregie. Der Strom selbst soll zu 100 Prozent in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden.“ Die Vergütung für das Jahr 2023 beträgt für Volleinspeisung und einer Anlagengröße bis zu 100 kWp 10,9 Ct/kWh.

Da wird ordentlich Kohlenstoffdioxid eingespart

Bleibt die Frage, warum nur die südliche Dachfläche berücksichtigt wird. Die Antwort liegt in der Anlagengröße. „Hat man eine über 100 kWp, gilt man quasi als Stromproduzent – und es wird richtig kompliziert“, so Bürgermeister Christian Fürst (CSU).

Ein Blick in die Vorschriften bestätigt das: So müssen laut EEG diese Großanlagen über ein Einspeisemanagement verfügen. Die angedachte Anlage unter 100 kWp-Anlage käme auf unter 170 000 Euro, da die Voraussetzungen bereits geschaffen sind. „Sie wäre somit in 13 Jahren abbezahlt“, rechnet Morgenstern vor. Eingespart würden an CO2 etwa 66 Tonnen.