Täuschungs-Vorwurf: Schlagabtausch um Flyer zur Umfahrung Hohenschäftlarn

Der Bürgermeister von Schäftlarn wirft der Bürgerinitiative „Verkehrsentlastung Hohenschäftlarn“ Täuschung der Bürger vor. Streit-Anlass: Ein Flyer.

Schäftlarn – Der Bürgerentscheid rückt immer näher.Am 12. Mai sollen sich die Schäftlarner für eine Umgehungstrasse entscheiden. Zur Auswahl stehen die Varianten BI (über die Milchstraße entlang der nördlichen Gemeindegrenze durch den Wald) und B (ortsnah nördlich durch die Felder von Hohenschäftlarn). Nun hat die „Initiative für Verkehrsentlastung Hohenschäftlarn bei Erhalt unserer Landschaft“ einen neuen Flyer an die Haushalte verteilt – der laut Bürgermeister Matthias Ruhdorfer (CSU) „die Bürgerinnen und Bürger über die Faktenlage täuscht.“ In der vergangenen Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschuss nahm das Gemeindeoberhaupt Stellung zu einzelnen Aussagen. Eine Gegenüberstellung.

Aussage Flyer BI: „Das Ratsbegehren der Gemeinde Schäftlarn suggeriert auf irreführende Weise den Bürgern, dass mit der Variante B nur Vorteile verbunden sind.“

Antwort Ruhdorfer: Die Gemeinde/Gemeinderat hat nie behauptet, dass mit der Variante B nur Vorteile verbunden sind. Die Gemeinde hat jeweils dargestellt, dass die Nachteile insbesondere im Umwelt- und Naturschutzbereich bei Variante BI deutlich größer sind als bei Variante B.

+ Wolfgang Herzog von der Bürgerinitiative. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Flyer BI: „Unsere BI-Variante ist genauso zeitnah realisierbar wie die B-Variante, möglicherweise sogar schneller, da für diese Trasse keine langjährigen Flurbereinigungen und Enteignungsverfahren notwendig sind.“

Ruhdorfer:Die zeitliche Realisierbarkeit der Variante B und BI ist reine Spekulation. Aufgrund der erheblich schlechteren Umweltbilanz bzw. des notwendigen Kompensationsbedarfs im Umweltbereich (Faktor 2 bis 3) wird der Variante BI keine Realisierbarkeit eingeräumt.

Flyer BI: „Unsere BI-Variante bietet die gleiche gute Verkehrsentlastung wie die Variante B, da sie ebenso ca. 70 Prozent (Kurzak-Studie) des Durchgangsverkehrs von der Starnberger Straße nimmt und direkt nach/von München leitet.“

Ruhdorfer: Der Verkehrsgutachter erläuterte, dass bei Variante B im Jahr 2030 noch 4700 Kfz pro Tag und bei Variante BI 6100 Kfz pro Tag die Ortsdurchfahrt nutzen.

Flyer BI: „Die derzeitige Kostenschätzung der B-Variante ist nicht vollständig. Sie berücksichtigt keine Kosten für notwendige Wirtschaftswege, Lärmschutz, Flurbereinigungs- und Enteignungsverfahren und keine realistischen Grundstückspreise der zu erwerbenden Flächen.“ Ruhdorfer: Die Kostenschätzung wurde nach den Regeln der staatlichen Bauverwaltung für beide Varianten gleichermaßen auf Basis der beauftragten Vorentwürfe erstellt und sind damit noch nicht abschließend. Die Mehrkosten der Variante BI mit etwa fünf Millionen Euro müsste die Gemeinde selbst bezahlen.

+ Matthias Ruhdorfer, Bürgermeister. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Flyer BI: „Die Eingriffe in die Natur sind bei der B-Variante viel massiver (Aufschüttungsdämme) als bei der BI-Variante und zerstören somit das Landschaftsbild unserer Flur unwiederbringlich.“

Ruhdorfer: Die Eingriffe in Natur und Umwelt sind bei Variante BI zwei bis drei Mal größer als bei Variante B wie die vegetationskundliche Bestandserfassung und zoologische Kartierung des Fachbüros für Umweltberatung und angewandte Landschaftsplanung ergeben hat. Die Aussagen der BI sind insofern falsch. Für die landschaftliche Einbindung werden in den weiteren Planungen die Aufschüttungen deutlich reduziert. Zudem wird die Trasse eingegrünt. Die Variante BI widerspricht dem „Regionalen Grünzug“ und versiegelt 50 Prozent mehr Fläche als die Variante B.

Flyer BI: „Unsere BI_Variante ist ebenso genehmigungsfähig wie die B-Variante, denn sonst hätte es seitens der Behörden keine Zulassung für unseren Bürgerentscheid gegeben.“

Ruhdorfer: Die Zulässigkeit des Bürgerentscheides bezieht sich auf die Planung. Über die Genehmigungsfähigkeit der Variante BI wird hier keine Aussage getroffen. Die Aussage der BI ist falsch. Die gesetzlichen Vorgaben des Umweltrechtes verpflichten die Genehmigungsbehörden, die Umweltauswirkungen zu minimieren, das heißt, Variante BI hat keine Chance auf Genehmigung.