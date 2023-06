Trachtengaufest mit Olympia-Gaudi in Schäftlarn

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Testlauf für Schäftlarns olympische Spiele. Quirin Huber schleppt Marina Fischer. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Schlittenziehen, Milchkandl-Pong oder Baumstamm-Tragen - das bietet die Olympia-Gaudi in Schäftlarn beim Loisachgaufest. Schnell anmelden!

Hohenschäftlarn – Der Gebirgstrachtenverein Almrösl Hohenschäftlarn richtet von Donnerstag, 29. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, das Gaufest aus. „Und weil wir gerade so mitten im Organisieren waren, haben wir uns überlegt, wie wir den Festplatz am Drotwiesenweg auch am Samstagvormittag beleben können“, sagt Vorsitzender Franz Fischer. Denn gleichzeitig öffnet die „kloane Dult“ ihre Pforten. „Vergolder, Hutmacher, Federkielsticker oder Weidenflechter zeigen hier ihre Fertigkeiten – da wäre es doch schön, wenn ihnen zahlreiche Besucher über die Schulter schauen.“

Gaudiolympiade soll Teilnehmer und Zuschauer begeistern

Jutta Büttner, Bankkauffrau bei der Raiffeisenbank Isar-Loisachtal, hatte letztendlich die zündende Idee: „Eine Gaudiolympiade, wie wir sie bei unseren Sommerfesten auch immer wieder veranstalten.“ Nur, welchen Aufgaben sollen sich die Teams stellen? „Es sollte eine Mischung aus Kraft und Geschicklichkeit sein und sowohl für Frauen als auch Männer geeignet sein“, sagt Marina Fischer (21), die zusammen mit Quirin Huber (20) die Organisation der Spiele übernommen hat. „Also kurz gesagt, was mit Hirn und Schmalz“, wirft Vater Franz Fischer ein.

Anmeldung bis 11. Juni

Noch bis Sonntag, 11. Juni, können sich die Teams eintragen (www.trachtenverein-schaeftlarn.de/gaudi-olympiade). Bislang haben bereits die Burschen, die Feuerwehr, die Fußballer und die „Durstigen Weiber vom Oberdorf“ ihr Interesse bekundet. Obwohl – sollte eine Meldung etwas später kommen, würden die Veranstalter auch das eine oder andere Auge zudrücken. „Ideal ist eine Größe von jeweils fünf Personen, das Mindestalter ist 18 Jahre“, erklärt Huber. Schließlich sind in den 50 Euro Startgebühr auch fünf Mass Bier enthalten – „und wir wollen die Jugend ja nicht zu Alkohol verführen, wir sehen uns da in der Verantwortung“, betont Franz Fischer. Er selbst wird die Veranstaltung moderieren. „Vielleicht sind wir aber auch zu zweit, die dann blöd daher reden“, sagt er und lacht.

Jedee Disziplin im Eigenversuch getestet

Natürlich haben die Veranstalter jede Disziplin im Eigenversuch getestet und darüber ein Video auf ihre Homepage gestellt. „So weiß jeder, was auf ihn zukommt“, unterstreicht Marina Fischer. Auch die Preise können sich sehen lassen: Der Sieger geht mit einem 50 Liter Fass Bier nach Hause, der Zweitplatzierte mit 30 Liter und der Dritte mit 15 Liter.

Anstich am 29. Juni

Die Organisatoren haben einiges für die vier Festtage auf die Beine gestellt. Bieranstich ist Donnerstag, 29. Juni, um 19 Uhr. Es spielt die Band „El Prosit.“ Am Tag darauf öffnet das Festgelände ab 14 Uhr mit einer „kloanen Dult“, Karussell und Schiffschaukel für die kleinen Gäste.

Gauheimatabend

Für die Senioren ist eine besondere Überraschung geplant: „Wir laden alle ab 70 Jahren zum Dorfratsch bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen ein“, verspricht Fischer. Zur Unterhaltung spielt die Schäftlarner Jugendkapelle. Um 19.30 beginnt der Gauheimatabend, bei dem sich der Trachtenverein vorstellen wird. „In diesem Abend steckt sehr viel Herzblut“, sagt Fischers Frau Monika. Aufwändige Tänze und Platter wurden extra dafür in den vergangenen Wochen eingeübt. Nach dem offiziellen Programm spielt noch die Danzlmusi auf.

Kabarettabend

Am Samstag, 1. Juli, beginnen neben der Dult und Unterhaltung im Festzelt die Gaudispiele, abends (Einlass 18 Uhr, Beginn 20 Uhr) bringt Kabarettistin Martina Schwarzmann ihre Meinung im Programm „Ganz einfach“ zu allen Themen dieser Welt zum Ausdruck.

Gaufest am 2. Juli

Am Sonntag, 2. Juli, wird das 93. Gaufest mit der Schäftlarner Blasmusik und ab 10 Uhr mit einem Gottesdienst eröffnet. Ein Festzug schließt sich an. Der Loisachgau erstreckt sich von Baierbrunn bis Lengries mit seinen 25 Trachtenvereinen. Es werden neben 18 Blaskapellen, fünf Trommlerzügen und vier Pferdefuhrwerken rund 2300 Trachtlerinnen und Trachtler erwartet.