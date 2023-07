Günstiger unter Flutlicht kicken: TSV Schäftlarn stellt Fußballplätze auf LED um

Der TSV Schäftlarn will seine Fußballplätze künftig auf LED umstellen. Die Gemeinde unterstützt den Verein dafür mit 13.000 Euro.

Schäftlarn – Die Entscheidung fiel nach ein paar Minuten ohne große Diskussion: Die Gemeinde Schäftlarn wird sich mit 13 000 Euro an der Umstellung der Flutlichtanlage des TSV Schäftlarn auf LED beteiligen. Der Zuschuss wird 2024 ausgezahlt. Der Sportverein betreibt drei Fußballplätze, die jeweils mit einer Flutlichtanlage ausgestattet sind. Besonders genutzt wird hier sowohl von der Jugend als auch von der Herrenmannschaft der Kunstrasenplatz. „Gerade im Winter, wenn es schon früh dunkel wird, geht ohne Flutlicht gar nichts mehr“, so Bürgermeister Christian Fürst (CSU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Nur sind mittlerweile die Strom-, aber auch die Instandhaltungskosten enorm angestiegen. Deshalb soll jetzt die Flutlichtanlage des Kunstrasenplatzes auf LED umgerüstet werden.

PV-Anlage auf dem Dach geplant

Mit einer kompletten Umstellung hat der TSV bereits vor zehn Jahren mit der Beleuchtung der Tennishalle begonnen. „Sie haben hier ein gutes Kosten- und Effizienzergebnis erzielt“, konnte Fürst erste Erfahrungen vermelden. Zusätzlich möchte der Verein ein energetisches Gesamtkonzept für die Anlage und Gebäude durch einen Energieberater erstellen lassen. „Fest steht hier schon jetzt, dass die Dachisolierung erweitert werden soll und eine PV-Anlage zur Stromerzeugung geplant ist. Auch soll die Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt werden.“ All das diene auch dazu, die Gemeinde bei ihren Schritten zur Emissionsfreiheit zu unterstützen. Die Umstellung der Kunstrasenplatz-Flutlichtanlage auf LED ist ein Teil davon.

Investitionssumme von 40.000 Euro.

Der Verein rechnet mit einer Investitionssumme von 40.000 Euro. „Sie haben nun den Antrag gestellt, ob die Gemeinde nicht ein Drittel, also etwa 13 000 Euro übernehmen kann“, trug Fürst die Bitte des TSV vor. Matthias Ruhdorfer (CSU) fasste die Gedanken seiner Ratskollegen zusammen. „Ich finde das Gesamtkonzept gut und plädiere für den Zuschuss.“ Eine Aussage, die alle einstimmig unterstützten.