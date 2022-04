Schäftlarner Pfarrhof wird zur Unterkunft für Geflüchtete

Seit zehn Jahren steht der alte Pfarrhof in Hohenschäftlarn schon leer. © Sabine Hemsdorf-Hiss

Im alten Pfarrhof in Hohenschäftlarn sollen bald ukrainische Flüchtlinge unterkommen.

Hohenschäftlarn – Seit mehr als zehn Jahren steht nun der alte Pfarrhof in Hohenschäftlarn leer. Die Pläne, das Haus abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen, verschoben sich in den vergangenen Jahren immer wieder. Nun hat die Kirchenverwaltung der katholischen Kirchenstiftung St. Georg beschlossen, dass zumindest eine notdürftige Renovierung durchgeführt wird, damit dem Landratsamt München, Wohnraum für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge angeboten werden kann.

Handwerker und Ehrenamtliche packen an

„Nicht nur eine Vielzahl ehrenamtlicher Helfer unterstützen dieses Vorhaben, auch von den lokalen Handwerksbetrieben erfahren wir ein großes Entgegenkommen“, sagt Pfarrer Stefan Scheifele. Trotz voller Auftragsbücher würden die Arbeiten kurzfristig zu günstigen Konditionen oder ganz ohne Rechnung übernommen. „Diese große Solidarität in unserer Pfarrgemeinde freut mich außerordentlich. Gerne unterstütze ich das Eigenengagement aus den Gremien der Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderats“, so Pfarrer Stefan Scheifele. Die Fertigstellung ist für den Frühsommer geplant, das Gebäude soll dem Landratsamt in Kürze zur Anmietung angeboten werden.

mm