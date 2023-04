Regnerischer Georgiritt in Schäftlarn: „Vielleicht ist es ja Weihwasser“

Pfarrer Stefan Scheifele nimmt Wetter mit Humor

Als sich beim Schäftlarner Georgiritt Ross und Reiter in Bewegung setzten, riss der Himmel auf - die paar Rest-Regentropfen wertete der Pfarrer als „Weihwasser“.

Schäftlarn – Das Wetter sah noch zu beginn des Gottesdienstes alles andere als gut aus. „Versuchen Sie Freude zu verspüren, dass es regnet“, sprach Pfarrer Stefan Scheifele tröstende Worte. „Es kommt von oben – vielleicht ist es ja Weihwasser.“ Doch Petrus hatte ein Einsehen: Als sich beim Schäftlarner Georgiritt Ross und Reiter in Bewegung setzten, riss der Himmel auf.

Für Scheifele beinhaltete der dreimalige Umritt der Kirche St. Georg eine Premiere. War der Geistliche im vergangenen Jahr noch in der Kutsche gesessen, absolvierte er heuer die ersten beiden Runden auf Haflinger Maxl.

+ Pfarrer Stefan Scheifele auf dem Haflinger Maxl. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Doch ehe sich Kreuzträger Herbert Mayer auf Tamela und die restlichen 28 Reiter den Segen holten, ging Scheifele in seiner Predigt auf den Teil der Bibel ein, indem sich Jesus am See von Tiberias seinen Jüngern zum dritten Male nach seiner Auferstehung offenbarte. Simon Petrus, Thomas, Nathanael, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger waren erfolglos mit ihren Booten vom Fischen zurückgekommen. Jesus, den seine Jünger nicht erkannten, schickte sie mit der Aufforderung, die Netze auf der rechten Seite des Bootes auszuwerfen, zurück auf das Wasser. „Als sie wieder kamen, hatten sie 153 Fische gefangen“, so Scheifele. Nur, warum gingen die Jünger ihren Alltagsgeschäften nach, statt in die Welt hinauszuziehen und as Wort Jesu zu verkünden? „Sie hatten das Wunder, dass Jesus auferstanden ist, noch nicht begriffen“, vermutete Scheifele.

+ Trotz mittelprächtigen Wetters kamen viele Schäftlarner dreimaligen Umritt der Kirche St. Georg. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Etwa die Hälfte der Getauften hätten laut Statistik damit ihre Probleme. „Wird gefragt, was wir an Ostern feiern, heißt es nicht etwa die Auferstehung Christi, sondern die Hochzeit zu Kana.“ Und das, obwohl es Glaubenszeugen gäbe. St. Georg ist für diesen Glauben bei der Christenverfolgung unter Diokletian gestorben. Er wurde gerädert. „Das war ein absolut qualvoller Tod“, so Scheifele. „Dabei wollte er, dass die Menschen um ihn herum begreifen: Es gibt eine Erlösung durch Jesus.“

Heute zählt der Heilige Georg zu den 14 Nothelfern und ist Schutzpatron verschiedenster Länder, Städte, Orden sowie der Pfadfinder. „Vielleicht haben unsere Vorfahren in Hohenschäftlarn den Heiligen Georg aus diesem Grund als Patron für ihre Kirche ausgewählt.“ Und: „Wir finden Sinn in unserem Glauben – der übrigens nicht nur für Ostern reserviert ist.“