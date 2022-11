Niemand will mitmachen: Sternsingern droht das Aus

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Mit C+B+M „Christus mansionem benedicat“ segnen die Sternsinger traditionell am Heiligdreikönigstag die Häuser. In Schäftlarn steht dieser Brauch nun vor dem Aus. © Caroline Seidel

Mit C+B+M „christus mansionem benedicat“ segnen die Sternsinger traditionell am Heiligdreikönigstag die Häuser. In Schäftlarn steht dieser Brauch nun vor dem Aus.

Schäftlarn – An den meisten Türe sind die Kreidestriche kaum noch zu entziffern. Coronabedingt zwei Jahre ist es her, dass die Kinder, verkleidet als die Heiligen drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar als Sternsinger von Tür zu Tür zogen, um den Segen für das Haus und seine Bewohner zu erbitten, zogen. Dieses Jahr allerdings ist es ungewiss, ob wieder in Hohenschäftlarn und Ebenhausen die Zeichen C+B+M für „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus) zusammen mit der Jahreszahl angebracht werden. Die Sternsinger und damit ein fest verankerter Brauch stehen vor dem Aus.

Es fehlt vor allem ein Organisationsteam

„Wir brauchen nicht nur Kinder“, betont Regina Böck vom Pfarrgemeinderat, „sondern auch zwei Organisationsteams.“ Letztere, „am Besten drei Leute pro Team für Hohenschäftlarn und Ebenhausen“, sind für die Anwerbung der Kinder zuständig, bereiten die Kleidung vor und teilen die Gruppen ein, wer welchen Straßenzug übernimmt. „Sie sind also Lakaien für die Einkleidung der Könige, Tierpfleger für das Kamel, Botschafter und Gelehrte zur Anwerbung und Einteilung in einem.“

Ebenso gebraucht werden etwa 40 Kinder, vom Grundschulalter bis zur Volljährigkeit, um sie in zehn Gruppen (drei Kinder als Könige und ein Sternträger) aufzuteilen. Böck unterstreicht die Wichtigkeit der Sternsingeraktion. „Es geht hier nicht allein um den sichtbaren Teil, die Segnung durch das kleine Gebet oder den Gesang und die Schrift auf all unseren Haustüren“, sagt sie.

Menschen helfen, die Unterstützung brauchen

„Es geht auch darum, durch die gesammelten Spenden Geld mit Menschen zu teilen, die dringend unsere Unterstützung brauchen.“ In der Gemeinde sind das Missionsstationen mit Schule und Krankenhaus auf den Philippinen und in Tansania. Gegründet wurden diese Einrichtungen vor vielen Jahren von den ehemaligen Schäftlarnern Pater Felix und Pater Titus. Und: Durch das Spenden sammeln könnten sich die Kinder sozial engagieren und erleben, wie schön es ist, sich für andere zu engagieren. „Sie sehen, wie sich die Menschen freuen, wenn sie vor der Tür stehen und stolz, wenn sich die Spendenkassen füllen.“ Süßigkeiten, die den kleinen Heiligen zugesteckt werden, geraten dabei zur Nebensache. „Es ist ein wunderschönes Erlebnis für alle.“

Bitte melden

Interessierte, die bei der Organisation im Team Hohenschäftlarn mitarbeiten wollen, können sich bei Evi Metz 0163/ 9147579 melden, für Team Ebenhausen ist Karl Egner unter mail@karlegner.de Ansprechpartner. „Am Besten gleich heute“, so Böcks eindringlicher Appell auch hinsichtlich des fortgeschrittenen Datums. „Lasst unsere Sternsingeraktion zu neuem Leben erwecken.“