WhatsApp-Betrug: 66-Jähriger aus Schäftlarn erhält dubiose Nachricht - dann überweist er 2000 Euro

Online-Kriminalität

Der Mann erhielt eine WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Person, die sich als seine Tochter ausgab. Die Polizei warnt vor Täterbanden im Internet.

Schäftlarn - Ein 66-jähriger Schäftlarner wurde Opfer eines WhatsApp-Betrügers. Der Mann erhielt am Dienstag eine WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Person, die sich als seine Tochter ausgab. Das teilte die Polizei in Holzkirchen mit. Die vermeintliche Tochter bat ihn, rund 2000 Euro auf ein angegebenes Konto zu überweisen.

Ohne seine echte Tochter anderweitig zu kontaktieren, überwies er das Geld. Nach einer erneuten WhatsApp-Nachricht, nochmal eine Überweisung zu tätigen, bemerkte das Opfer den Betrug; der Mann informierte die Polizei.

In der Regel wird Notlage vorgetäuscht

In der Regel wird bei diesen Betrugsfällen eine Notlage vorgetäuscht. Die Polizisten der Inspektion in Holzkirchen haben die Ermittlungen eingeleitet. „Wir prüfen, wer der Anschlussinhaber ist“, sagt Dienststellenleiter Johann Brandhuber auf Nachfrage des Münchner Merkur. Nur, das ist nicht ganz einfach: Oft würden die Prepaid-SIM-Karten mit falschen Namen aktiviert, so Brandhuber. „Die Personen mit den Namen gibt es meist gar nicht.“

Ein zweiter Ansatzpunkt ist das Bankkonto, auf dem das Geld überwiesen wurde: Diese seien aber in der Regel im Ausland registriert, die Ermittlungsmöglichkeiten der Polizisten vor Ort sei dann schnell erschöpft.

„Die Täter zu ergreifen, ist schwierig“

„Die Täter zu ergreifen, ist schwierig“, sagt der Polizeichef von Holzkirchen. Aber mit einer schnellen Anzeige bei der Polizei würde die Wahrscheinlichkeit steigen, die Täter zu schnappen. Die Betrüger seien meist in Banden organisiert, so Brandhuber, sie betreiben Callcenter in der Türkei, in baltischen Staaten und Russland. „Mit Sicherheit“ seien auch deutschsprachige Menschen involviert.