Willkommen im Rollator Club

Club-Material: Zeichnungen passend zum Thema hat Peter Gaymann parat. © Bettina Seewald

Aus Spaß wurde ein Projekt: Cartoonist Peter Gaymann gründet Club für Menschen mit Geh-Hilfe.

Schäftlarn – Der bekannte Cartoonist Peter Gaymann setzt ein neues Zeichen: Gemeinsam mit seinem Freiburger Freund und Grafikdesigner Wolfgang Wick hat er den „Rock’n’Roll Rollator Club“ ins Leben gerufen. Damit sollen Menschen mit Geheinschränkungen ermutigt werden, rechtzeitig eine Gehhilfe zu nutzen. Im Gespräch mit seiner Heimatzeitung erzählt der Wahl-Schäftlarner die Hintergründe zu dieser Idee: „Wie so oft im Leben, hat sich das Projekt aus einem Zufall heraus entwickelt.“ Er habe eigentlich mit dem Grafikdesigner Wick an einem Kochbuch gearbeitet. Dieser erzählte nebenbei von seiner Mutter im Pflegeheim, die sich weigere, einen Rollator zu nutzen. Obwohl ihr dringend dazu geraten wurde, um wieder mehr Beweglichkeit zu erreichen, stellte sich die alte Dame quer. „Eher im Scherz fragte mich der Wolfgang, ob ich dazu nicht etwas Lustiges und Ermutigendes für sie zeichnen könne“, erinnert sich der 71-jährige.

Die zeichnerische Umsetzung ließ nicht lange auf sich warten. Schließlich ist Gaymann unter anderem mit den „Demensch-Kalendern (für mehr Menschlichkeit im Umgang mit Menschen mit Demenz) durchaus geübt, auch ernsten Themen eine heitere Seite abzugewinnen. Die ersten Motive waren schnell gezeichnet. Wolfgang Wick war begeistert. Im Handumdrehen gestaltete er dann für seine Mutter, immer noch im Spaß, einen Club-Ausweis und zeigte ihn Peter Gaymann. Mit dem Ergebnis waren beide zufrieden. Die stolze Mutter zeigte bei nächster Gelegenheit ihren „Kollegen“ ihren tollen, neuen Club Ausweis. Daraufhin wollten ihn alle. Und das Heim im Breisgau bekundete großes Interesse an weiteren Exemplare, die schnell nachgedruckt waren.

Aus Spaß wurde langsam Ernst. „Wir dachten da erst: warum nicht wirklich diesen Club ins Leben rufen, um noch mehr Menschen zu erreichen“, erinnert sich Gaymann. Und so nahm der Rollator Club seinen Lauf.

Heiß begehrt: Die Mutter eines Freundes bekam den ersten Clubausweis – dann wollten ihn alle haben.. © Bettina Seewald

Es gibt inzwischen eine Homepage (www.rollator-club.de), unter anderem mit einigen Zeichnungen von „P.Gay“, so der Künstlername von Peter Gaymann, mit dem er auch schon seine Brigitte-Cartoons „Die Paar Probleme“ veröffentlich hatte. Darüber hinaus gibt es einen Blog sowie den Club-Ausweis zum Downloaden. Eine erste Auswahl an Postkarten ist in Vorbereitung.

Peter Gaymann liefert zuverlässig immer wieder neue Bilder. Gemeinsam mit Wolfgang Wick ist er im Gespräch mit diversen Senioreneinrichtungen und Gesundheitsverbänden. Im Fokus des neugegründeten Clubs stehen Tipps zum Umgang mit Gehhilfen, die einem das Leben leichter machen, aber auch politische Themen wie „Barrierefreiheit“. „Da darf in den Kommunen noch einiges besser werden“, weiß Gaymann, der das Leben mit Einschränkungen nicht erst seit der Anregung zum Rollator Club aufmerksam beobachtet. Und Peter Gaymann wäre nicht Peter Gaymann, wenn er zu diesem Projekt nicht zeitnah auch wieder ein Buch auf den Markt bringen würde. Seinen Verlag hat er schon kontaktiert. Alles Weitere ist nahezu eine Formsache. Nach über 100 Büchern ist das ein eingespieltes Miteinander.

Das Buch wird voraussichtlich im Herbst erscheinen und ist sicher ein willkommenes Geschenk für alle, die ihren Angehörigen die Nutzung eines Rollators schmackhaft machen möchten. Das Motto: Let’s Rock’n’Rollator… BETTINA SEEWALD