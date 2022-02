Nach Zugunglück bei Schäftlarn: S7 könnte nächste Woche wieder fahren

Von: Patricia Kania

Nach dem tragischen Zugunglück bei Schäftlarn vor einer Woche laufen die Instandsetzungsmaßnahmen auf Hochtouren. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Nach dem tragischen Zugunglück bei Schäftlarn vor einer Woche laufen die Instandsetzungsmaßnahmen auf Hochtouren. Nun gibt es einen ersten Zeithorizont, wann die Strecke wieder befahrbar sein könnte.

Schäftlarn - Eine Woche nach dem Zugunglück von Schäftlarn laufen die Instandsetzungsarbeiten an der Strecke der S7 auf Hochtouren. Nachdem die zerstörten Zugteile geborgen und abtransportiert wurden, konzentrieren sich die Mitarbeiter der Deutschen Bahn nun darauf, Gleise und Oberleitungen zu reparieren. Am Mittwoch war unter anderem ein Bagger im Einsatz, der die demolierten Schwellen aus dem Gleisbett entfernt hat. Insgesamt 99 Schwellen müssen ausgetauscht werden. Auch ein Teil der Schienen muss ersetzt werden. Am Wochenende soll der Schotter mit einer Spezialmaschine verdichtet werden. Dann muss die Strecke noch abgenommen werden. Erst dann können hier wieder S-Bahnen rollen - laut Bahn voraussichtlich Mitte kommender Woche. Nach wie vor ist ein 24-Stunden-Wachdienst die DB Sicherheit vor Ort eingesetzt.

Inspekteur spricht von menschlichem Versagen

Bei dem Zugunglück kam ein 24-Jähriger ums Leben. Mehr als 40 Menschen wurden teils schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen hat der 54-jährige Lokführer ein rotes Signal überfahren. Norbert Radmacher, Inspekteur der Bayerischen Polizei im Innenministerium, sagte am Dienstag im Verkehrsausschuss des Bayerischen Landtags: „Es deutet einiges auf menschliches Versagen.“

