Zwei S-Bahnen bei Schäftlarn zusammengestoßen - offenbar ein Todesopfer und viele Verletzte - Großeinsatz läuft

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss, Andrea Kästle, Günter Hiel, Doris Richter

Beim Zusammenstoß von zwei S-Bahnen sind offenbar auch Menschen verletzt worden. © Merkur.de

Am späten Montagnachmittag sind nahe Schäftlarn zwei S-Bahnen zusammengestoßen. Unsere Reporterinnen vor Ort liefern erste Informationen hier im Ticker.

S-Bahnen stoßen bei Schäftlarn zusammen: Es gibt Verletzte und offenbar ein Todesopfer

18.05 Uhr: Offenbar ist ein Mensch bei dem Unfall ums Leben gekommen. Offiziell bestätigen will die Polizei das noch nicht. Doch sie spricht von Verletzten im zweistelligen Bereich.

17.43 Uhr: Offenbar wurden einige Menschen bei dem Zugunglück verletzt. Ersten Schilderungen von Augenzeugen zufolge ereignete sich der Unfall auf einem Streckenabschnitt zwischen Ebenhausen und Schäftlarn (Landkreis München), der eingleisig verläuft. Offenbar wollte die S-Bahn in Richtung Wolfratshausen gerade um die letzte Kurve biegen, bevor sie in Sichtweite des Bahnhofs Schäftlarn kam. Aus noch unklarer Ursache war da die S-Bahn in Richtung München bereits losgefahren und die beiden Züge stießen zusammen. Derzeit sind viele Einsatzkräfte der Feuerwehren im Einsatz. Zahlreiche Rettungsdienste sind vor Ort und kümmern sich um Verletzte und Menschen, die offenbar unter Schock stehen. Wärmedecken werden ausgegeben. Hubschrauber kreisen über das Gelände und Zeugen werden befragt.

S-Bahn-Unfall: Gelände nur schwer zugänglich

17.22 Uhr: Die beiden Bahnen sind offenbar an einem Hang, etwa in der Höhe zum Abzweig der Straße zum Kloster zusammengestoßen. Das Gelände ist laut einer Augenzeugin schwer zugänglich. Infos zu Verletzten gibt es noch nicht. Aktuell liegen noch keine weiteren Details vor, heißt es auch von der Deutschen Bahn.

S-Bahnen zwischen Ebenhausen und Schäftlarn im Landkreis München zusammengestoßen

ERSTMELDUNG 17.14 Uhr: Zwischen Ebenhausen und Schäftlarn sind nach ersten Angaben der Polizei am späten Montagnachmittag zwei S-Bahnen zusammengestoßen. Näheres ist noch nicht bekannt. Unklar ist auch noch, ob Menschen verletzt wurden. Kräfte von Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.

