Zwei S-Bahnen bei Schäftlarn zusammengestoßen: Ein Todesopfer und viele Verletzte - Großeinsatz läuft

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss, Andrea Kästle, Günter Hiel, Doris Richter

Die Front beider S-Bahnen wurde komplett zerstört. Das Führerhaus (l.) ist kaum mehr als solches erkennbar. © Merkur.de

Am späten Montagnachmittag sind nahe Schäftlarn zwei S-Bahnen zusammengestoßen. Es gibt ein Todesopfer und viele Verletzte. Unsere Reporterinnen vor Ort liefern erste Informationen hier im Ticker.

S-Bahn-Unglück nahe München: Zwei S-Bahnen sind am Montag (14. Februar 2022) gegen 16.40 Uhr bei Schäftlarn zusammengestoßen.

Zwei S-Bahnen sind am Montag (14. Februar 2022) gegen 16.40 Uhr bei Schäftlarn zusammengestoßen. Ein Toter und viele Verletzte bei S-Bahn-Crash im Landkreis München: Polizei spricht von niedriger, zweistelliger Zahl an Verletzten und mindestens einem Toten.

Polizei spricht von niedriger, zweistelliger Zahl an Verletzten und mindestens einem Toten. Augenzeugen berichten von einem seltsamen Fahrverhalten der S-Bahn, die aus München kommend Richtung Wolfratshausen fuhr. Immer wieder sei gestoppt worden.

19.25 Uhr: Ermittlungen zur Unfallursache dürften Sache der Staatsanwaltschaft und der staatlichen Stelle für Bahnunfalluntersuchungen sein. Fest steht: An der Strecke hatte es tagsüber schon Störungen an Bahnübergängen gegeben. In solchen Fällen werden die Signale neutralisiert, die Lokführer erhalten Anweisungen vom Fahrdienstleiter und fahren „auf Befehl“. Eventuell kam es hier zu Missverständnissen. Auch der Bahn wohlgesonnene Experten waren gestern Abend jedoch fassungslos: „Es ist der Wahnsinn, dass die Bahn sechs Jahre nach Bad Aibling ihre eingleisigen Strecken nicht im Griff hat“, sagte ein Experte unserer Zeitung.

19.23 Uhr: Die S-Bahnstrecke sowie die Straße unterhalb der Bahngleise ist derzeit gesperrt. Viele Menschen wissen derzeit nicht, wie sie nachhause kommen. Die letzten Zuginsassen werden noch von der Feuerwehr evakuiert. Nicht alle Fahrgäste trauten sich aus den Bahnen zu steigen und die steile Böschung hinunter zur Straße zu gehen. Viele Menschen werden noch untersucht. Es ist nicht auszuschließen, dass noch mehr verletzt wurden.

19.20 Uhr: Die Polizei hat einen ersten Bericht gegenüber Pressevertretern abgegeben: Laut Andreas Franken, Pressesprecher vom Polizeipräsidium München, ereignete sich der Unfall gegen 16.35 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hätten sich 95 Fahrgäste in den Zügen befunden. 14 wurden beim Zusammenstoß verletzt. Ein Mensch starb. Die Bundespolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zug sei beim Aufprall aus dem Gleis gesprungen, doch aufrecht stehen geblieben. 47 Fahrzeuge der Feuerwehr seien vor Ort, dazu 100 Polizisten und 30 Kräfte der Bundespolizei.

18.57 Uhr: Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich bei dem Todesopfer um einen der beiden Zugführer.

18.47 Uhr: Die Polizei spricht von mindestens einem Toten. Die Zahl der Verletzten wird laufend nach oben korrigiert. Aktuell spricht die Polizei von 30 Verletzten.

Nahe dem S-Bahnhof Ebenhausen sind zwei S-Bahnen zusammengestoßen. © merkur.de

S-Bahnen stoßen bei Schäftlarn zusammen: Es gibt mehrere Verletzte und ein Todesopfer

18.32 Uhr: Es gibt ein Todesopfer nach dem S-Bahn-Unglück im Landkreis München. Das wurde nun von offizieller Seite bestätigt. Der Großeinsatz ist weiter im vollen Gange.

S-Bahn-Unglück nahe München: Mitten auf einer Straße in Schäftlarn hat sich die Feuerwehr-Einsatzleitung positioniert. © Sabine Hermsdorf-Hiss

18.30 Uhr: Der 19-jährige Carlos wollte sich zunächst eigentlich von seiner Mutter nach München fahren lassen, nahm aber dann doch die S-Bahn. Kurz nach der Abfahrt vom Bahnhof Ebenhausen sei es zum Zusammenstoß gekommen. Alle Fahrgäste seien von den Sitzen geflogen. Eine alte Frau sei danach am Boden gelegen und habe stark geblutet. Ein Kind habe laut geschrien. Er habe dann den roten Notfallhebel betätigt und die Türen der S-Bahn geöffnet. Danach seien die Menschen aus der Bahn gestiegen und die Böschung hinunter. Viele stehen unter Schock.

Einsatzfahrzeuge nahe dem Unglücksort nach dem Zusammenstoß zweier S-Bahnen nahe München. © Hermsdorf-Hiss

S-Bahn-Unglück nahe München: Schüler spricht von seltsamen Fahrverhalten der S-Bahn

18.20 Uhr: Im Gasthof zur Post hat die Polizei ein Notfallzentrum eingerichtet. Unsere Reporterinnen sind vor Ort. Einsatzkräfte kümmern sich um die Fahrgäste aus den S-Bahnen. Ein 18-Jähriger Schüler saß in der S-Bahn Richtung Wolfratshausen. Er klagt über Kopfschmerzen und hat eine Verletzung am Bein. Er war um 16.44 Uhr am Ostbahnhof eingestiegen. Nach seinen Angaben sei die S-Bahn immer wieder stehen geblieben. In Pullach sei sie 10 Minuten im Bahnhof gestanden. Insgesamt habe sie schon 20 Minuten Verspätung gehabt. Er sei im vorderen Wagen gesessen, als die S-Bahn kurz vor Ebenhausen stehenblieb. Plötzlich habe es einen Knall gegeben und er sei nach vorne in einen Sitz geschleudert worden. 30 bis 40 Menschen hätten sich im vorderen Wagen befunden, darunter viele Schüler, viele Kinder.

18.08 Uhr: Augenzeugin Lina aus Beuerberg saß in der S-Bahn, die Richtung Wolfratshausen fuhr, ganz hinten. Sie habe sich gewundert, dass die Bahn so kurz vorm Bahnhof Ebenhausen stehen blieb. Kurze Zeit später spürte und hörte sie einen heftigen Knall und sie sei nach vorne geschleudert worden. Als es anfing zu qualmen, hätten die Insassen das Abteil verlassen und sich vorsichtshalber vom Zug entfernt. Da erst habe sie gesehen, dass die Bahn, die Richtung München fahren sollte, frontal in den Zug nach Wolfratshausen gefahren war. Die Fahrerkabinen seien ineinander verkeilt gewesen.

18.05 Uhr: Offenbar ist ein Mensch bei dem Unfall ums Leben gekommen. Offiziell bestätigen will die Polizei das noch nicht. Doch sie spricht von Verletzten im zweistelligen Bereich.

S-Bahn-Unglück nahe München: Ein aktuelles Foto vom Einsatzort. © Hermsdorf-Hiss

17.43 Uhr: Offenbar wurden einige Menschen bei dem Zugunglück verletzt. Ersten Schilderungen von Augenzeugen zufolge ereignete sich der Unfall auf einem Streckenabschnitt zwischen Ebenhausen und Schäftlarn (Landkreis München), der eingleisig verläuft. Offenbar wollte die S-Bahn in Richtung Wolfratshausen gerade um die letzte Kurve biegen, bevor sie in Sichtweite des Bahnhofs Ebenhausen kam. Aus noch unklarer Ursache war da die S-Bahn in Richtung München bereits losgefahren und die beiden Züge stießen zusammen. Derzeit sind viele Einsatzkräfte der Feuerwehren im Einsatz. Zahlreiche Rettungsdienste sind vor Ort und kümmern sich um Verletzte und Menschen, die offenbar unter Schock stehen. Wärmedecken werden ausgegeben. Hubschrauber kreisen über das Gelände und Zeugen werden befragt.

S-Bahn-Unfall: Gelände nur schwer zugänglich

17.22 Uhr: Die beiden Bahnen sind offenbar an einem Hang, etwa in der Höhe zum Abzweig der Straße zum Kloster zusammengestoßen. Das Gelände ist laut einer Augenzeugin schwer zugänglich. Infos zu Verletzten gibt es noch nicht. Aktuell liegen noch keine weiteren Details vor, heißt es auch von der Deutschen Bahn.

S-Bahnen zwischen Ebenhausen und Schäftlarn im Landkreis München zusammengestoßen

ERSTMELDUNG 17.14 Uhr: Zwischen Ebenhausen und Schäftlarn sind nach ersten Angaben der Polizei am späten Montagnachmittag zwei S-Bahnen zusammengestoßen. Näheres ist noch nicht bekannt. Unklar ist auch noch, ob Menschen verletzt wurden. Kräfte von Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.

