Schneller Radweg jäh ausgebremst : Planungen im Landkreis-Osten vorerst eingestellt

Der schnelle Radweg könnte so praktisch sein.

Rathaus-Ente sorgt für Verwirrung

Von Josef Ametsbichler

Florian Prommer

Beim schnellen Radweg von München über Haar und Grasbrunn bis nach Ebersberg liegen die Planungen derzeit auf Eis. Das hat mit dem Ausbau des Brenner-Nordzulaufs zu tun.

Landkreis – Bevor sich Merkur-Leser entlang der B304 reihenweise am Morgenkaffee oder sonst was verschlucken, eins gleich vorweg: Die Deutsche Bahn (DB) plant keinen Ausbau der Zugstrecke von Kirchseeon bis Trudering um weitere zwei auf dann sechs Gleise. Eine entsprechende Meldung aus dem Rathaus Grasbrunn, dass der Konzern diese Option derzeit prüfe, musste die Behörde schnell wieder kassieren. Das Dementi der DB fiel deutlich aus. Zwischen den Zeilen lässt sich herauslesen, dass wohl ein Missverständnis in einer Videokonferenz zwischen Gemeinde- und Bahnvertretern Ursache dieser Ente war.

DB braucht Grundstücke entlang der Bahnstrecke

Eine Nachricht steckt trotzdem drin: Beim schnellen Radweg von München über Haar und Grasbrunn bis nach Ebersberg liegen die Planungen derzeit auf Eis. Denn was an der Meldung stimmt, ist dass die DB offenbar noch nicht genau sagen kann oder will, welche ihrer Grundstücke sie entlang der Strecke braucht, um ihr „ECTS“-System auszubauen. Mit dieser digitalen Zugsteuerung soll der Takt auf der Strecke im Rahmen des Ausbaus zum Brenner-Nordzulauf erhöht werden. Das wiederum soll zusätzliche Gleise, wie sie weiter südlich im Landkreis Ebersberg geplant sind, überflüssig machen. ECTS braucht aber Kabelschächte und Schalterhäuschen. Wo diese entstehen, prüfe die DB gerade, erklärt der Konzern auf Anfrage. Eine Routinemaßnahme, bevor man Grundstücke für andere Vorhaben abgebe, so ein Sprecher. Wie lange das dauere, wisse er nicht, es sei aber keine Sache, die sich Jahre hinziehe.

Abruptes Bremsmanöver

Dabei lief alles so ungewohnt reibungslos: Drei Kommunen aus zwei Landkreisen planen einen Radweg. Trasse? Check. Machbarkeitsstudien? Check. Ja selbst die Förderbescheide vom Freistaat liegen vor. Doch jetzt das abrupte Bremsmanöver. „Verwunderlich und nicht nachvollziehbar“ findet das Haars Zweiter Bürgermeister Ulrich Leiner (Grüne). Denn bereits bei der Planung habe man die ECTS-Kabel und die Schalthäuser berücksichtigt. Und laut Leiner stehen für Letztere auch schon drei Standorte fest. „Die kann man so positionieren, dass sie den Radweg nicht verhindern“, sagt Leiner, ein großer Verfechter des Projekts. Er vermutet, dass es an Absprachen innerhalb der DB hapere. „Intern ist die Bahn offenbar doch nicht soweit, wie wir gedacht haben. Die dysfunktionalen Strukturen der Bahn zeigen sich eben nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen.“

In Grasbrunn ist die Enttäuschung große

Auch in Grasbrunn ist die Enttäuschung groß über die Bodenwelle auf dem Weg zum Radweg. „Extrem ärgerlich“, schimpft Bürgermeister Klaus Korneder (SPD). Gerade, weil man geglaubt habe, dieses „schöne“ interkommunale Projekt so zügig voranzutreiben. Grasbrunn hat alle Planungen eingestellt; lediglich die Artenschutzuntersuchung läuft weiter, um zumindest die in der Schublade liegen zu haben, wenn die DB ihre Prüfung abgeschlossen hat und den Grund freigibt. „Ich hoffe und erwarte auch“, betont Korneder, „dass die Klärung schnell geschieht.“ Noch werde das Projekt nur ausgebremst, sagt er, „aber ich weiß nicht, wie langsam es noch wird – und ob es zum Stopp kommt“.