Schwerer Unfall auf der A99: 22-jähriger Münchner muss in Klinik geflogen werden

Von: Thomas Eldersch

Von dem VW des 22-jährigen Münchners ist nicht mehr viel übrig. © Thomas Gaulke

Bei einem schweren Unfall wurde am Freitagabend auf der A99 ein 22-jähriger Münchner und seine Beifahrerin schwer verletzt. Die Autobahn war über Stunden dicht.

Grasbrunn – Für mehrere Stunden ging am Freitagabend auf der A99 bei Grasbrunn (Landkreis München) nichts mehr. Ein Münchner stieß mit seinem VW mit einem BMW zusammen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Danach kollidierte er auch noch mit einem Sattelzug und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer wurde dabei schwerst verletzt. Es staute sich in Folge des Unfalls über mehrere Stunden auf der A99.

Schwerer Unfall auf der A99: BMW schert aus – VW kann nicht mehr ausweichen

Wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt, geschah der Unfall etwa gegen 19.10 Uhr. Auf der A99 in Fahrtrichtung Nürnberg fuhr ein 22-jähriger Münchner mit seinem VW auf der linken Spur. Er und seine Beifahrerin waren mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, heißt es weiter in der Meldung. Unvermittelt zog ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus Österreich auf die linke Spur. Der VW konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und touchierte seitlich den BMW. Dabei geriet er ins Schleudern.

Der 22-Jährige samt Beifahrerin und VW wurden gegen einen Sattelzug auf der rechten Fahrspur geschleudert. Ein 53-jähriger, portugiesischer Landsmann steuerte diesen. Von dort wurde der VW wieder nach links gedrückt, wo er gegen die Mittelleitplanke knallte. Hier kam er auf der linken Fahrspur zum Stehen.

Schwerer Unfall auf der A99: Fünf Stunden Sperrung auf der Autobahn

Bei dem Unfall wurde der 22-jährige Münchner nach Polizeiangaben schwerst verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Klinikum geflogen. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus gebracht. Der BMW- und der LKW-Fahrer blieben unverletzt. Den Schaden an Fahrzeugen und Leitplanke schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag.

Erst nach etwa fünf Stunden konnte die Unfallstelle komplett geräumt werden. Es kam zu einem langen Stau auf der A99. © Thomas Gaulke

Die Unfallstelle musste über einen Zeitraum von rund fünf Stunden gesperrt werden. Erst nach eineinhalb Stunden konnte der Seitenstreifen freigegeben werden. Der Verkehr konnte langsam abfließen, heißt es in der Polizeimeldung. Es bildete sich aber im späten Feierabendverkehr dennoch ein langer Stau. Zum Absichern der Unfallstelle waren Einsatzkräfte der Feuerwehren Hohenbrunn und Putzbrunn sowie die Autobahnmeisterei Hohenbrunn vor Ort. Auch ein Gutachter machte sich an der Unfallstelle ein Bild über den Hergang der Kollision. (tel)