Senioren-Appartements: Einkommen spielt eine Rolle, Pflegegrad nicht

Von: Bert Brosch

Für die Vergabe der Seniorenwohnungen legt die Gemeinde Kriterien fest. © Bert Brosch

Wer bekommt den Zuschlag für die neuen Senioren-Appartements in der Raiffeisenstraße? Der Feldkirchner Gemeinderat hat jetzt die Vergabe-Kriterien festgezurrt.

Feldkirchen – Die Schlüssel für 59 Miet- sowie 20 Seniorenwohnungen in der Raiffeisenstraße als ambulant betreute Wohngemeinschaft hat Feldkirchens Bürgermeister Andreas Janson (UWV) schon. Ab Juli wird eingezogen, nun legte der Gemeinderat die Vorgaben für die Seniorenwohnungen fest.

Annette Gierlinger ist für das Wohnungswesen der Gemeinde zuständig. Sie erläuterte die Kriterien der Verwaltung zur Ausschreibung der Seniorenappartements. „Wir orientierten uns eng an den Richtlinien unserer Senioren-Wohnungen in der Pfarrer-Axenböck-Straße“, sagte Gierlinger. Die Regierung von Oberbayern habe der Gemeinde mitgeteilt, dass sie bei der Vermietung einkommensschwache Haushalte zu berücksichtigen habe, ebenso anerkannte Flüchtlinge. Zudem seien die Einkommensgrenzen der sozialen Wohnraumförderung wichtig; man empfehle daher, das Einkommen der Wohnungsinteressenten in die Vergabekriterien mit einfließen zu lassen. „Die Regierung hat uns telefonisch signalisiert, dass sie bei den Seniorenappartements eine Ausnahme auch bei höheren Einkommen machen könnte, da größere Wohnungen im Ort frei gemacht würden und Senioren, auch wenn Eigentum vorhanden ist, sich normale Wohnungen auf dem freien Markt nicht leisten können“, so Gierlinger.

Immer nur eine Bewerbung möglich

Laut Verwaltung sind Personen antragsberechtigt, die bei der Antragstellung mindestens 60 Jahre alt sind oder wenn der Partner diese Altersgrenze erreicht hat. Jeder kann sich nur für ein Appartement bewerben, für sich selbst und in seinem Haushalt lebenden Familienangehörige. Wer eine größere Wohnung freimacht, wird vorrangig behandelt. Zudem ist das Interesse an einer Wohnung jährlich zu erneuern. Pluspunkte gibt es für die Jahre, in denen der Antragsteller in Feldkirchen lebt oder hier seit mindestens fünf Jahren arbeitet. Ebenso für pflegebedürftige Personen im Haushalt.

Nicht berücksichtigte Bewerber werden auf einer Vormerkliste geführt und erhalten je vollem Jahr einen Punkt extra, bei Punktegleichheit entscheidet der längere Hauptwohnsitz in Feldkirchen. Sollte auch dieser gleich sein, entscheidet das Los. Minuspunkte gibt es keine.

„Es muss aber allen ganz klar sein, dass es hier keine Pflegeplätze gibt. Wer einen hohen Pflegegrad vier oder fünf hat, für den kommt die Raiffeisenstraße nicht in Frage, dafür sind die Wohnungen nicht ausgelegt“, unterstrich Gierlinger. Es werde für alle Interessenten eine Veranstaltung geben, bei der man die Wohnungen besichtigen kann. „Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist verpflichtend für die, die hier einziehen wollen.“

Vermögen als wichtigstes Kriterium

Verena Claudi-Weißig (SPD) forderte, den Pflegegrad nicht als Kriterium aufzunehmen, ebenso keine Altersgrenze von 60 Jahren zu ziehen. „Es gibt auch Menschen im Alter von 40 oder 50, die eine barrierefreie Wohnung brauchen. Ganz wichtig ist für mich, Menschen mit geringem Einkommen zu bevorzugen.“ Daniel Golibrzuch (UWV) findet den Pflegegrad als Kriterium verwirrend, „ich würde das einfach weglassen, denn das könnte diskriminierend sein.“ Martin Obergroßberger (CSU) plädierte für das Kriterium Vermögen, „wir wollen doch Wohnungen für kleine und mittlere Einkommen bieten“. Den Pflegegrad würde er abfragen, „aber nur zu Info für uns, nicht als Ausschlussfaktor“. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, dass das Vermögen als wichtiges Kriterium berücksichtigt wird, der Pflegegrad wurde hingegen mehrheitlich abgelehnt.