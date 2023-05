Sicherheit ruht auf ihren Schultern: Landkreis ehrt seine Einsatzkräfte

Festabend

Von Andreas Sachse schließen

150 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und der Rettungsdienste des Landkreises München hat Landrat Christoph Göbel (CSU) für langjährige Verdienste ausgezeichnet.

Landkreis – Veranstaltungen wie diese zählen zu den wichtigsten eines Landrats. Ohne den selbstlosen Einsatz ehrenamtlicher Retter würde ein Kommunalwesen kollabieren. Christoph Göbel jedenfalls ist sich der Leistungen der unentgeltlich tätigen Helfer in vollem Umfang bewusst. „Öffentliche Sicherheit und Ordnung ruhen auf den Schultern des Ehrenamts“, stellte der Landrat gleich zu Beginn der Festveranstaltung im Bürgerhaus von Unterföhring fest. Dass dem Termin so viele Bürgermeister, Gemeinderäte und Stadträte beiwohnten, nahm Göbel als „Ausdruck der besonderen Wertschätzung“ für die vielen freiwilligen Helfer dankbar zur Kenntnis.

Keine Frage, dass die Kommunen im Gegenzug bemüht wären, die Mitglieder von Feuerwehr, Bayerischem Roten Kreuz, Deutscher Lebensrettungsgesellschaft, Johanniter Unfallhilfe und Technischem Hilfswerk nach Kräften optimal auszustatten. Dass es bei Weitem nicht Jedermanns Sache ist, an 365 Tagen volle 24 Stunden einsatzbereit zu sein, musste Göbel nicht extra herausstellen.

+ 50 Jahre beim BRK: (v.l.) Kreisvorsitzender Karl-Heinz Demenat mit Christian Kreitmair und Werner Kuroczik. © Dieter Michalek

Unterföhrings Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer schloss sich dem an. „Allergrößte Hochachtung“, rief der Bürgermeister den Uniformierten im Föhringer Festsaal zu. Dass Feuerwehrleute und Rettungsdienstler im Ehrenamt laufend ihr Leben riskierten, ohne berufständisch abgesichert zu sein, hob Kemmelmeyer besonders hervor. Mit teils in Jahrzehnten bemessenen Dienstzeiten seien die ehrenamtlichen Retter ein Vorbild gerade für die Jugend, pflichtete Landrat Göbel seinem Gastgeber bei. „Dass wir in Sicherheit leben dürfen, ist zu guten Teilen Ihnen zu verdanken“, rief Göbel in den Saal: „In Zeiten multipler Krisenlagen auf dieses System zurückgreifen zu können, dafür sind wir dankbar.“

+ 40 Jahre bei der DLRG: Landrat Göbel mit Ursula Jochner (l.) und Sabine Hacklechner. © Dieter Michalek

Vor diesem Hintergrund genoss die zum ersten Mal verliehene Ehrenmitgliedschaft der Jugendfeuerwehr des Kreises die besondere Wertschätzung des Landrats. Die Auszeichnung ging an den unlängst zum Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde Planegg ernannten Ehrenkreisbrandmeister Peter Heizer.

+ Feuerwehr Ehrenkreuz in Gold für: (v.l.) Heiner Hegering, Tobias Bente und Thomas Künig. Rechts Kreisbrandmeister Harald Stoiber, der sich mehr Respekt für Einsatzkräfte erwartet. © Dieter Michalek

Wie wichtig es den Feuerwehrleuten und ehrenamtlichen Rettern war, dass bei all den Ehrungen auch Schattenseiten ihres Alltags zur Sprache kamen, zeigt die Reaktion auf die Worte von Kreisbrandrat Harald Stoiber: Allzu oft würden Uniformträger zum Ziel blindwütiger Attacken, kritisierte Stoiber. Der Kreisbrandrat bezog sich nicht zuletzt auf den Vorfall von Ratingen, als sieben Feuerwehrleute und zwei Polizisten bei einem Routineeinsatz lebensgefährlich verletzt wurden. „Das hätte genauso gut ehrenamtliche Retter treffen können“, sagte Stoiber. Die Betroffenheit im Saal war greifbar, als der Kreisbrandrat über mögliche Konsequenzen solcher Gewalttaten sprach. Sollte der Respekt gegenüber der Uniform weiter sinken, Kollegen körperlich angegangen werden, könnte die Bereitschaft, sich selbstlos einzusetzen, Schaden nehmen. Daran wolle er gar nicht denken.